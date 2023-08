Clout MMA przerwało milczenie ws. ataków hakerskich. Wydano oficjalne oświadczenie

Przebieg walk podczas gali Clout MMA 1 w większości usatysfakcjonował fanów. Nie można tego powiedzieć o samej organizacji, co wywołane zostało przede wszystkim omawianym atakiem hakerskim, który rozpoczął się jeszcze na długo przed startem pierwszej walki i potrwał do połowy wydarzenia. Włodarze organizacji pierwotnie przygotowali dla wszystkich widzów dwie darmowe walki, które zostały wytransmitowane na YouTube. W związku z problemami zdecydowano o dołożeniu jeszcze jednego pojedynku darmowego pomiędzy Błażejem Augustynem a Dominikiem Pudzianowskim. Teraz wiadomo więcej o tym, do czego doszło w trakcie ataku hakerów.

Clout MMA wydało raport o ataku hakerskim

Federacja błyskawicznie zareagowała na problemy z transmisją PPV i już w trakcie gali przekazywano, że wywołane zostały one atakiem hakerów. Poinformowano, że walczy z nim aż 30 osób, jednak to nie wystarczyło, żeby wszystko wróciło do normy w szybkim czasie. Niedługo po zakończeniu wydarzenia, na którym odbyły się walki m.in. Zbigniewa Bartmana z Tomaszem Hajtą czy Marcina Najmana z Andrzejem Fonfarą, postanowiono w ramach rekompensaty wydłużyć VOD z pierwszej gali do 10 dni.

Ponadto włodarze zarekomendowali składanie reklamacji poprzez specjalnie przygotowany formularz i zapewniono, że każda zostanie rozpatrzona indywidualnie. W środę, 9 sierpnia Clout MMA wydała w mediach społecznościowych raport z ataków hakerskich, których stała się ofiarą. — Właśnie otrzymaliśmy szczegółowy raport dotyczący ataków hakerskich na nasz system PPV podczas gali CLOUT MMA 1. Całe zdarzenie zostało zgłoszone organom ścigania, lecz czujemy się dłużni, aby przedstawić Wam informacje, co dokładnie wydarzyło się tego dnia i z tego powodu, chcemy opublikować fragmenty raportu także dla Was — czytamy.

Częstotliwość ataków hakerskich gali Clout MMA 1

W dalszej części oświadczenia poinformowano o częstotliwości ataków w poszczególnych godzinach. Maksymalna liczba szkodliwych zapytań osiągnęła poziom 27,5 mln na minutę.

19:04 – 19:05 – 9,2-9,7 mln / min,

19:29 – 18,1 mln / min,

19:44 – 19:47 – 13-14 mln / min,

21:12 – 27,5 mln / min,

21:20 – 2,6 mln /min,

21:52 – 2,8 mln / min.

