Mamed Chalidow zaszokował władze KSW. Co z jego walką w boksie?

Mamed Chalidow jest legendą polskiego MMA. Jednak jakiś czas temu zaskoczył, a nawet zaszokował swoich kibiców i włodarzy KSW chęcią zawalczenia w boksie. Z racji tego, że były zawodowy mistrz świata organizacji IBF i IBO w wadze junior ciężkiej oraz World Boxing Council w wadze półciężkiej Tomasz Adamek podpisał kontrakt z freak fightową federacją Fame MMA wielu kibicom wydawało się, że to właśnie tam te wielkie postacie się zmierzą.

Mamed Chalidow ujawnia kulisy negocjacji KSW z Tomaszem Adamkiem

W wywiadzie dla WP SportowychFaktów Mamed Chalidow opowiedział o kulisach negocjacji z KSW i o potencjalnej walce z Tomaszem Adamkiem. – Teraz, w tej chwili chcemy, żeby ta walka odbyła się w KSW – zapowiedział.

Zanim "Góral" podpisał umowę z Fame MMA miał propozycję z KSW. – Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale Adamek otrzymał propozycję. Martin spełnił chyba wszystkie warunki. Zrobił wszystko, żeby do tej walki doszło w KSW. Ostatecznie Adamek z Mateuszem Borkiem wybrali inną organizację – wyjawił.

– Liczyłem, że do tej walki dojdzie. Myślałem, że wszystko jest już dogadane, że wszystko jest na dobrej drodze. I to mnie zaskoczyło. Ale to nie jest tak, że się zawiodłem, bo każdy ma swój wybór. Szanuję decyzję każdego człowieka – podkreślił.

Co z walką Mameda Chalidowa w boksie?

Mamed Chalidow przyznał także, że jest gotów na każdy warunek, ale chciałby przeprowadzić kontrole antydopingowe, jeśli jego potencjalny przeciwnik by tego odmówił, to wtedy zechciałby zmniejszyć liczbę rund do sześciu, ośmiu lub dziesięciu.

– Wstępne rozmowy już się odbyły i jestem gotowy na każdy warunek. Ale jeżeli będzie możliwość walki w małych rękawicach, to ja bym tak chciał – zakończył.

Na razie termin walki Mameda Chalidowa nie jest znany. Rok zostanie zamknięty 16 grudnie w Gliwicach podczas gali XTB KSW 89. Na tym wydarzeniu były mistrz federacji na pewno nie wystąpi.

