Mariusz Pudzianowski zakończy karierę w MMA? Szef KSW zwrócił uwagę na ważną rzecz

Mariusz Pudzianowski od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych zawodników w polskim MMA. Były mistrz świata strongmanów dobrze odnalazł się w innym świecie. Od czasu gdy w 2009 roku zadebiutował walką z Marcinem Najmanem, dokonał olbrzymiego progresu. Ostatnie walki nie były jednak dla „Pudziana” udane.

Szef KSW wypowiedział się nt. Mariusza Pudzianowskiego

Pochodzący z Białej Rawskiej zawodnik przegrał dwa ostatnie pojedynki – z Mamemem Chalidowem oraz Arturem Szpilką. Choć jego bilans to 17 zwycięstw i 9 porażek, to biorąc pod uwagę liczbę lat, „Pudzian” może już się zastanawiać co dalej. W lutym sportowiec skończył 46 lat, co jak na warunki profesjonalnych sportów walki jest dużym wiekiem.

Niezależnie od wyników Pudzianowski cały czas pozostaje jedną z twarzy KSW. Włodarze na czele z Martinem Lewandowskim doskonale zdają sobie z tego sprawę. Widzą również jego ostatnie wyniki, przez co mają wielki orzech do zgryzienia. Jak powiedział Lewandowski w rozmowie z „Super Expressem” nieznana jest jeszcze dokładna przyszłość sportowca w jednej z największych federacji na świecie. Szef KSW zapowiedział rozmowy z przedstawicielami Pudzianowskiego, które prawdopodobnie ukształtują plany na przyszłość.

– Pytanie o kolejną walkę Mariusza jest trudne. Nie da się odpowiedzieć konkretnie na zasadzie: tak, jest kolejny rywal. We wrześniu będę widział się z jego menedżerski sztabem i będziemy ustalać pewne kwestie. Nie jest chyba żadną tajemnicą, że Mariusz ma już tyle na liczniku, ile ma. Widać po nim, że PESEL robi swoje, że jego kariera zmierza ku końcowi – powiedział Lewandowski.

Kariera Mariusza Pudzianowskiego

Nie wiadomo jakie plany na przyszłość ma sam Pudzianowski. Przez lata pozostaje wierny KSW i choć w międzyczasie powstało wiele innych federacji w kraju, to „Pudzian” występował tylko (poza jedną walką z Timem Sylvią) na galach Kawulskiego i Lewandowskiego.

