Orlen reaguje na aferę ws. Clout MMA. Jasne stanowisko

W środę 25 października Polskę obiegła informacja, że na gali Clout MMA 2, która odbędzie się w sobotę 28 października będzie miała miejsce walka niejakiej Gochy Magical z Nikitą. Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że pierwsza z wymienionych kobiet to 50-letnia matka streamera Daniela Magicala, która się zmaga z problemami alkoholowymi. Natomiast jej przeciwniczką będzie... 19-letnia była dziewczyna jej syna. Orlen zareagował na te wydarzenia.

Orlen wydał oświadczenie ws. kontrowersyjnej gali Clout MMA 2

Sprawa stała się na tyle poważna, że zainteresowały się nią media w całej Polsce. Marianna Schreiber wystosowała pismo do prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, by ten zareagował i nie zezwolił na organizację gali Clout MMA 2, która odbędzie się na Orlen Arenie. Jej zdaniem jest to przejaw patologii, ale nie tylko ona ma taką opinię. Nieznana dotychczas Gosia Magical i Nikita stanęły już na tzw. face to face podczas ważenia przed galą i zaraz po tym pojawiło się wideo, na którym dmuchała w alkomat, by udowodnić, że nie jest pod wpływem alkoholu.

W sprawę poniekąd został zamieszany Orlen, gdyż jest sponsorem tytularnym hali w Płocku. Organizatorzy stanowczo odcinają się od tej imprezy, o czym poinformowali w oświadczeniu dla serwisu sportowefakty.wp.pl.

„Orlen nie jest sponsorem gali. Marka firmy pojawia się w tym kontekście wyłącznie z uwagi na tytuł sponsora tytularnego obiektu, w którym odbywa się wydarzenie. Orlen nie ma wpływu na kalendarz imprez, za których organizacje odpowiada wyłącznie Urząd Miasta Płock i administrator obiektu – miejska spółka MOSiR” – czytamy.

Orlen odcina się od gali Clout MMA 2

W dalszym ciągu omawianego oświadczenia biuro prasowe Orlenu poinformowało, że nie ma zamiaru być kojarzone z żadnym przejawem patologii, a takim mianem określane jest widowisko, które odbędzie się w Płocku.

„Orlen nigdy nie wspierał podobnych inicjatyw i nie zgadza się, żeby marka była utożsamiana z tego typu wydarzeniami. Dlatego w świetle przekazanych informacji, skontaktujemy się zarówno z właścicielem jak i administratorem, żeby wyjaśnić całą sytuację i przekazać naszą dezaprobatę dla organizacji podobnych wydarzeń” – dodano.

instagramCzytaj też:

Tomasz Adamek wraca do sportów walki! Podpisał sensacyjny kontraktCzytaj też:

Sławomir Peszko podejmie się nowego zadania. To absolutna sensacja