Marianna Schreiber przejechała się po zawodniku Clout MMA. „Najgorszy przykład na ojcostwo”

Po odejściu z Kotwicy Kołobrzeg Jakub Rzeźniczak zdecydował się dołączyć do federacji freak fightowej Clout MMA. Zawalczy on z inną kontrowersyjną postacią – Szalonym Reporterem. Ta walka wywołała spore poruszenie ze względu na zachowanie byłego zawodnika Legii Warszawa.

Federacja, której twarzą jest inny były piłkarz – Sławomir Peszko była świadoma, że o tym pojedynku będzie się mówić. „To dwie polaryzujące gwiazdy ze świata YouTube'a i sportu, które pojawią się w klatce już 8 czerwca w katowickim Spodku. Na pewno nie zabraknie nie tylko emocji podczas samego pojedynku, ale także merytorycznych dyskusji na programach czy konferencji” – pisze w komunikacie Clout MMA.

Marianna Schreiber ostro o zakontraktowaniu Jakuba Rzeźniczaka

Głos nt. tej walki zabrała inna zawodniczka federacji Clout MMA – Marianna Schreiber. „Nawet nie wiem, jak to skomentować. Nie wiem, czy ta walka w ogóle powinna się odbyć, bo piłkarz jest emocjonalnie poziomie 12-latka, a osoby niedojrzałe emocjonalnie nie powinny walczyć we freakach. I nic poza tym, że kilka lat temu w miarę dobrze wychodziło mu kopanie piłki to nic sobą poza tym nie reprezentuje” – napisała w serwisie X.

„Przychodzi mi to ze zdziwieniem i sama nie wierzę, że to piszę, ale w tej walce trzymam kciuki za jego przeciwnika. Jedyny plus tej walki widzę w tym, że piłkarz będzie miał z czego płacić alimenty” – dodała.

Marianna Schreiber o Jakubie Rzeźniczaku: Jest najgorszym przykładem na ojcostwo

Chwilę później Marianna Schreiber zamieściła w X dedykowany film, w którym krytykuję postać Jakuba Rzeźniczaka. „Rzeźniczak nie jest osobą kontrowersyjną, jest najgorszym przykładem na ojcostwo” – napisała na swoich mediach społecznościowych.

„Wiele kontrowersji wywołał mój wpis na temat byłego piłkarza trzeciej klasy rozgrywkowej w Polsce. Wydaje mi się, że większość tych kontrowersji wynika z niewiedzy o tym, kogo ten wpis dotyczył. Jakub R. jest znany nie ze swojej formy na boisku, tylko z tego, jak negatywnie traktował swoje dzieci” – powiedziała w nagraniu.

Następnie Marianna Schreiber zaczęła wymieniać wszystkie „przewinienia” byłego reprezentanta Polski. Clout MMA 5 zaplanowano 8 czerwca w katowickim Spodku. Oprócz tej walki będzie można zobaczyć m.in. walkę Amadeusza „Ferrariego” Roślika z Denisem „Bad Boyem” Załęckim czy AJ Challenge z udziałem Adama „AJ” Josefa z Kacprem Błońskim i Zbigniewem Bartmanem.

