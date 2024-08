Oskarżano ją o ukrywanie płci, teraz przechodzi do ataku. „Cyfrowy lincz”

Już na samym początku igrzysk olimpijskich zrobiło się głośno o Imane Khelif i Lin Yu-Ting. Obie zawodniczki przystąpiły do turnieju pięściarek, choć rok temu zostały zdyskwalifikowane w trakcie mistrzostw świata. Powodem miało być oblanie tzw. testu płci. Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuścił je do zmagań, gdyż w ubiegłym roku zawiesił Międzynarodową Federację Boksu. Miało to związek m.in. z bliskimi związkami ze środowiskiem Władimira Putina.

Algierska bokserka wypowiada wojnę hejterom po igrzyskach olimpijskich

Choć zdaniem ekspertów przeprowadzone w 2023 roku testy nie były wiarygodne, setki kibiców zaufało tej opinii i z góry stwierdziło, że Khelif i Yu-Ting ukrywają płeć. Argumentowano to także wyglądem pieściarek, który miał być „zbyt męski”. W Internecie masowo powstawały publikacje i komentarze hejtujące obie zawodniczki. W przypadku Khelif do sprawy musiał się odnieść Algierski Komitet Olimpijski. W obronę wziął ją także ojciec, pokazując zdjęcia córki sprzed lat.

Obie zawodniczki zdobyły złoto w swoich kategoriach wagowych. Yu-Ting w finałowej walce bez problemu pokonała Julię Szeremetę. Po zwycięstwie Imane Khelif chce rozprawić się z tymi, którzy zdaniem jej prawnika dopuścili się „cyfrowego linczu”. Według serwisu Variety na liście pozwanych mają znaleźć się między innymi autorka „Harry’ego Pottera” J.K. Rowling czy jeden z najbogatszych ludzi świata Elon Musk. Pozew będzie tyczył się całego serwisu społecznościowego X (dawniej Twitter).

Francuskie Centrum Walki z Nienawiścią w Internecie potwierdziło, że otrzymało skargę od Khelif, co rozpocznie dochodzenie. „Prosimy, aby prokuratura przeprowadziła dochodzenie nie tylko wobec tych osób, ale kogokolwiek, kogo uzna za konieczne. Jeśli sprawa trafi do sądu, staną przed sądem” – powiedział Nabil Boudi, prawnik Khelif o znanych gwiazdach, które w jego opinii miały dopuścić się mowy nienawiści.

Kariera Imane Khelif

Urodzona w 1999 roku Imane Khelif oprócz mistrzostwa olimpijskiego w kategorii do 66 kilogramów może pochwalić się także wicemistrzostwem świata z 2022 roku w kategorii do 69 kg.

