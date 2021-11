Niezaszczepieni sportowcy mogą mieć problem. PKOL stawia sprawę jasno

Zimowe igrzyska olimpijskie rozpoczną się 4 lutego i potrwają nieco ponad dwa tygodnie. Sportowcy zostaną objęci tzw. bańką co oznacza, że ich kontakty z osobami z zewnątrz będą ograniczone do minimum. Co więcej, niezaszczepieni zawodnicy będą musieli przejść aż 21-dniową kwarantannę. To może rodzić pewne problemy, ponieważ tak długi pobyt w hotelu może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Pekin 2022. Kosztowna kwarantanna dla niezaszczepionych

Jak ujawnił portal WP Sportowe Fakty, Polski Komitet Olimpijski nie zamierza płacić za kwarantannę osób niezaszczepionych. – Koszty obowiązkowej kwarantanny dla osób niezaszczepionych pokrywa sam zainteresowany lub dany Polski Związek Sportowy – przekazał przedstawiciel Biura Komunikacji PKOL.

Tym samym sportowcy i członkowie sztabów staną przed wyborem: albo zaszczepią się albo muszą liczyć się z wysokimi kosztami lub prosić o pomoc swoją federację. Takiego problemu nie będą mieli skoczkowie, ponieważ wszyscy członkowie polskiej kadry zdecydowali się na szczepienie.

Pekin 2022. Surowe zasady dla sportowców

Do Pekinu poleci 55 lub 56 polskich sportowców plus członkowie sztabów szkoleniowych. Z tej grupy większość osób jest już zaszczepiona, a preparatu nie przyjęło zaledwie kilka osób. PKOL prawdopodobnie nie będzie jednak organizował akcji szczepienia sportowców, którzy tak jak wszyscy Polacy, mogą zapisać się w jednym z punktów i bez długiego oczekiwania przyjąć preparat.

Przypomnijmy, sportowcy startujący na igrzyskach zimowych będą musieli nie tylko okazać certyfikat szczepienia lub przejść kwarantannę, ale również codziennie poddawać się testom na obecność koronawirusa. Ci, którzy nie zastosują si do zasad narzuconych przez organizatorów, będą mogli zostać ukarani, a nawet zdyskwalifikowani – podaje „New York Times”.

