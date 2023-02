Maryna Gąsienica-Daniel z problemami podczas MŚ. Choroba zabrała jej marzenia o medalu

Maryna Gąsienica-Daniel to najlepsza polska narciarka alpejska, która od lat dostarcza biało-czerwonym fanom mnóstwa emocji. Specjalizująca się w gigancie 28-latka startowała w kolejnych już mistrzostwach świata. Choć mocno się starała, to ostatecznie w koronnej odmianie dyscypliny musiała uznać wyższość rywalek.

Dziesiąte miejsce Maryny Gąsienicy-Daniel

Reprezentantka Polski przystępowała do rywalizacji w slalomie gigancie z ósmym numerem, najlepszym z możliwych z drugiej grupy. Dobrze zaczęła pierwszy przejazd, lecz w dolnej partii trasy straciła pół sekundy do prowadzącej Mikaeli Shriffin. Ostatecznie pierwszą serię zakończyła na ósmej pozycji ze stratą 0,68 sekundy do podium. Medal nadal pozostawał w zasięgu urodzonej w Zakopanem zawodniczki, mimo że ta ostatnio zmagała się z grypą żołądkową.

Drugi przejazd, w którym udział brała najlepsza trzydziestka, Gąsienica-Daniel zaczęła dosyć mocno. W miarę z upływem sekund jej energia mocno malała. Narciarka alpejska odczuwała trudy zmagania się z problemami zdrowotnymi. Na metę trasy dotarła z piątym wynikiem, lecz po niej na swoją kolej czekało siedem zawodniczek. Ostatecznie Polska zakończyła zawody na dziesiątym miejscu.

Złoty medal w slalomie gigancie zdobyła uznawana za faworytkę Amerykanka Mikaela Shiffrin. Pozostałe miejsca na podium zajęły Włoszka Federica Brignone i Norweżka Ragnhild Mowinckel.

Kariera Maryny Gąsienicy-Daniel

Dla Maryny Gąsienicy-Daniel były to szóste mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim. Do tej pory najlepszym wynikiem Polki było szóste miejsce podczas zawodów giganta na mistrzostwach świata w Cortina d’Ampezzo w 2021 roku. Oprócz startów na MŚ czy w Pucharze Świata, narciarka alpejska może pochwalić się występami na trzech igrzyskach olimpijskich – w Soczi, Pjongczangu i Pekinie.

Czytaj też:

Legendarny skoczek wierzy w decyzję Thurnbichlera. Padła szczera deklaracjaCzytaj też:

Dawid Kubacki powinien iść w ślady Kamila Stocha? „To nie czas na kalkulacje”