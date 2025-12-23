Saneczkarskie szaleństwo dla każdego! Takiej imprezy jeszcze nie było

Zawody zostały zatwierdzone przez Polski Związek Sportów Saneczkowych i wpisane do oficjalnego kalendarza Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty i amatorski – udział mogą wziąć zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i osoby startujące rekreacyjnie, w tym dzieci w kategorii Adeptów Saneczkarstwa.

Mistrzostwa stanowią również centralne obchody Światowego Dnia Saneczkarstwa w Polsce, ustanowionego przez Międzynarodową Federację Saneczkarską.

Rywalizacja odbędzie się już 24 stycznia 2026 roku na czerwonej trasie Sankolandii w Muszynie Złockiem (Beskid Sądecki). Naturalnym torze saneczkowym, jedynym tego typu obiekcie w Europie, łączącym długą, górską trasę z infrastrukturą rekreacyjno-sportową.

facebook

FAKRO partnerem I Otwartych Mistrzostw Polski w Saneczkarstwie Dowolnym!

Nie ulega wątpliwości, że tego typu impreza rozpoczyna się w bardzo dobrym momencie, bo rozmawiamy w końcu o perspektywie roku olimpijskiego. Igrzyska, które odbędą się na Półwyspie Apenińskim, z pewnością będą przyciągać ogromne zainteresowanie względem sportów zimowych.

Choćby z tego względu, propagowanie rywalizacji w zimowym wydaniu, wydaje się być jak najbardziej słusznym kierunkiem.

– Sport to przestrzeń, w której kształtują się wartości bliskie FAKRO: wytrwałość, odpowiedzialność i współpraca. Dlatego z dumą wspieramy inicjatywy, które zachęcają do ruchu i integrują środowiska sportowe – przyznał Janusz Komurkiewicz, Członek Zarządu ds. Marketingu FAKRO.

Zaangażowanie FAKRO w wydarzenie tego typu wynika z misji firmy, która od lat aktywnie wspiera sport, rozwój dzieci i młodzieży oraz promocję zdrowego, aktywnego stylu życia.

O klasyfikacji w Otwartych Mistrzostw Polski w Saneczkarstwie Dowolnym, w poszczególnych kategoriach, decydować będzie czas jednego przejazdu konkursowego. Łącznie będzie aż siedem kategorii, po trzy kobiece oraz męskie plus wspomniani Adepci Saneczkarstwa.

Po zakończeniu rywalizacji głównej zaplanowano wydarzenie dodatkowe – START RÓWNOLEGŁY TRÓJEK, który będzie światową premierą i pierwszą w historii konkurencją w saneczkarstwie, polegającą na jednoczesnym starcie trzech zawodników na naturalnej trasie saneczkowej. Konkurencja ta będzie miała charakter widowiskowy i pokazowy, a jej wyniki nie będą wliczane do oficjalnej klasyfikacji mistrzostw.

I Otwarte Mistrzostwa Polski w Saneczkarstwie Dowolnym to kolejny przykład, jak FAKRO aktywnie angażuje się w rozwój sportu i wydarzeń, które wzmacniają region oraz inspirują mieszkańców do aktywności.

Warto się pospieszyć, liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy rozpoczynają się od 4 stycznia 2026. Szczegółowy regulamin zawodów, harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach pzssan.pl oraz sankolandia.pl.

Czytaj też:

Polak zapisał piękną kartę światowego sportu! Jako pierwszy człowiek na ziemiCzytaj też:

Trener reprezentacji Polski siatkarzy o meczu z Rosją. „Nie byłbym zadowolony”