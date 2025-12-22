Świąteczna niespodzianka w PlusLidze. Kluczowy zawodnik zostaje w Polsce

O tym, jak dobrze Indykpol AZS Olsztyn rozpoczął sezon 2025/26 w PlusLidze, pisaliśmy na łamach WPROST kilka tygodni temu. Olsztynianie byli jedną z rewelacji rozgrywek, rozstawiając po kątach kolejnych przeciwników. Jak się jednak miało okazać, musiała przyjść lekka zadyszka w szeregach drużyny trenera Daniela Plińskiego.

PlusLiga: Johannes Tille zostaje w Polsce! Niemiec podjął ważną decyzję

Jak to bywa w świecie siatkarskim, w ostatnich miesiącach pojawiło się sporo informacji o potencjalnych transferach – już w kontekście kampanii 2026/27. W gąszczu sporej dawki transferowych plotek często sprawdzających się… już na koniec trwania umów samych zainteresowanych zawodników, pojawiają się też oficjalne potwierdzenia nowo podpisanych kontraktów. W głównej mierze mowa o siatkarzach, którzy grają w danym miejscu i chcą wiązać swoją przyszłość np. właśnie z PlusLigą.

Tak jest w przypadku jednego z liderów Indykpolu AZS. Johannes Tille, niemiecki rozgrywający, okazał się transferowym strzałem w dziesiątkę. W Olsztynie po takim rozpoczęciu współpracy nawet nie zastanawiano się nad kwestią kontynuacji współpracy. Nowa umowa z Tille została podpisana do 2028 roku.

– Czuję się tutaj niesamowicie, bowiem bardzo lubię Olsztyn. Grałem już w wielu halach w Polsce, ale dla mnie ta arena jest najlepsza. Kibice tworzą wyjątkową atmosferę, niemal na każdym meczu mamy komplet publiczności, a zielone szaliki i koszulki na trybunach robią ogromne wrażenie. Kiedy tu przyjeżdżasz, widzisz, że wszyscy są podekscytowani meczem i żyją tym wydarzeniem. Decyzja o przedłużeniu kontraktu zapadła bardzo szybko. Wiedziałem, że chcę tu zostać, a klub był zadowolony z naszej współpracy. Dogadaliśmy się w dwa dni […] Mam nadzieję, że pokażemy na boisku taką samą energię, jaką prezentowaliśmy w listopadzie. Czasami brakowało nam trochę presji i intensywności, pojawiły się też drobne kontuzje oraz choroby. Liczę jednak, że w najbliższym meczu oraz po krótkim odpoczynku z okazji Świąt Bożego Narodzenia, rozegramy bardzo mocną drugą połowę sezonu – powiedział siatkarz po parafowaniu umowy z klubem z Olsztyna.

Indykpol AZS po 12 rozegranych meczach ma 25 punktów w dorobku. Składa się na to osiem zwycięstw i cztery porażki. W najbliższym meczu już we wtorek (tj. 23 grudnia) olsztynianie zagrają na wyjeździe z beniaminkiem InPost ChKS Chełm. Początek spotkania o godzinie 17:30, transmisja w Polsacie Sport 1 oraz za pośrednictwem internetowej platformy Polsat Box Go.

