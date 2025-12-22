Jest następca Marka Papszuna! Głośny komunikat w Ekstraklasie

Tym samym oficjalnie poznaliśmy następcę Marka Papszuna pod Jasną Górą. Były szkoleniowiec przeniósł się bowiem z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa.

Częstochowianie sięgnęli za to po Łukasza Tomczyka. Szkoleniowca, który świetnie radził sobie w Betlic 1. Lidze w barwach Polonii Bytom. Co ciekawe, w przypadku Papszuna i Tomczyka, wrócili oni do... rodzinnych miast. Nowy trener Legii pochodzi bowiem z Warszawy, natomiast właśnie przedstawiony szkoleniowiec Rakowa urodził się w Częstochowie.

Łukasz Tomczyk zastąpił Marka Papszuna. Raków Częstochowa ma nowego trenera

Tomczyk rozpoczynał swoją trenerską drogę – pracując w Rakowie, ale była to praca z młodzieżą, w klubowej Akademii. Po ośmiu latach pracy w Częstochowie trener przeniósł się do Wisły Kraków, tam również zajmując się drużynami młodzieżowymi. Pierwszą pracę z seniorami Tomczyk podjął... ponownie wracając do Częstochowy, tyle tylko, że do klubu Victoria.

Na szerokie wody następca Papszuna wypłynął jesienią 2023 roku, dostając do samodzielnego prowadzenia Polonię Bytom. Wcześniej Tomczyk był asystentem w bytomskim klubie. Jak się okazało, dla Polonii to był strzał w dziesiątkę. Tomczyk awansował bowiem z zasłużonym dla polskiego futbolu klubem na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Co więcej, Polonia okazała się rewelacyjnym beniaminkiem Betclic 1. Ligi. Bytomianie przezimują na pozycji wicelidera, czyli miejscu gwarantującym bezpośredni awans do elity.

Tomczyk zostawił zatem Polonię Bytom w świetnym położeniu. Teraz poprzeczka trenera z rocznika 1988 pójdzie jednak znacznie wyżej. Raków to czołowy zespół w Polsce. Co więcej, częstochowianie w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA zajęli rewelacyjne, drugie miejsce. Do tego są w czołówce PKO BP Ekstraklasy i mają zagwarantowane miejsce w ćwierćfinale STS Pucharu Polski.

Przede wszystkim jednak Tomczyk wskakuje w miejsce Papszuna. W środowisku nowy trener Rakowa uchodzi jednak za jednego z najbardziej obiecujących fachowców młodego trenerskiego pokolenia w kraju. Wydaje się, że postawienie akurat na tego szkoleniowca, to słuszna decyzja ze strony klubu spod Jasnej Góry.

