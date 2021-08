Hurkacz wkracza do gry w US Open. W pierwszej rundzie zagra z Gierasimowem

Magda Linette i Kamil Majchrzak odpadli już z US Open, ale to nie koniec emocji z udziałem Polaków. Swój udział w turnieju rozpocznie Hubert Hurkacz, który we wtorek 31 sierpnia zagra z Jegorem Gierasimowem. Podpowiadamy, gdzie i o której można obejrzeć mecz 24-latka.