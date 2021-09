Nowy ranking WTA. Rekordowa pozycja Igi Świątek

Jeszcze tydzień temu Iga Świątek zajmowała 8. miejsce w rankingu WTA. Teraz Polka znalazła się wyżej i uzyskała najlepszy wynik w karierze. Tenisistka z Raszyna wyprzedziła między innymi Naomi Osakę, czterokrotną zwyciężczynię wielkoszlemowych turniejów i Sofię Kenin.

Sukces Świątek w rankingu WTA

Iga Świątek w najnowszym zestawieniu WTA zajmuje 6. miejsce. Oznacza to, że poprawiła się o dwie pozycje względem poprzedniej publikacji zestawienia. Jeśli Polka utrzyma swój wynik, będzie uprawniona do wzięcia udziału w turnieju WTA Finals, który kończy tenisowy sezon. Awans do tych zawodów otrzymuje bowiem osiem pierwszych zawodniczek zestawienia, więc Świątek ma jeszcze margines błędu.

Świątek ma niedługo szansę na poprawienie swojego wyniku w rankingu WTA. Polka weźmie udział w turnieju WTA 500 w Ostravie, gdzie po raz pierwszy w karierze została rozstawiona z turniejową jedynką. Najpoważniejszymi rywalkami naszej tenisistki w walce o triumf w tych zawodach będą Petra Kvitova i Belinda Bencić. W turnieju weźmie udział również inna Polka Magda Linette.

