Bolesna porażka Hurkacza z Murrayem w wiedeńskim ATP. Udział w elitarnym turnieju się oddala

Po nieudanych igrzyskach olimpijskich jesień 2021 roku była całkiem owocna dla Huberta Hurkacza. Przede wszystkim ciepło będzie wspominał wygranie turnieju w Metz, co udało mu się dość niespodziewanie. Niestety dobrej passy nie przedłużył na zawody rozgrywane w stolicy Austrii. Zakończył w nich udział już po pierwszej rundzie.

Hubert Hurkacz – Andy Murray. Najnowsza historia rywalizacji

Warto też pamiętać, że w 2021 roku Hurkacz już dwa razy mierzył się z Brytyjczykiem i zawsze wychodził z tarczą z tych pojedynków. Najpierw pokonał go w Cincinnati, a potem podczas wspomnianych rozgrywek w Metz. Tym razem jednak Polakowi nie poszło aż tak dobrze, by kolejny raz przechytrzyć Murraya.

Polak przegrał w trzech setach. Podsumowanie meczu

Wrocławianin znalazł się w opałach już w pierwszym secie, choć wtedy jeszcze potrafił się wybronić – a konkretnie zrobił to przy dwóch break pointach. Wtedy jeszcze walka między oboma tenisistami toczyła się w rytmie gem za gem, ale większą siłą woli wykazał się w niej Brytyjczyk, przełamując naszego reprezentanta.

Porażka w pierwszym secie jednak nie zniechęciła Biało-Czerwonego. Wręcz przeciwnie, drugą partię rozpoczął on w doskonałym stylu – pierwszego gema wygrał do zera, podobnie jak i trzeciego. Ważny okazał się natomiast szósty. Hurkacz prowadził w nim już 40:0, a mimo tego Murray aż cztery razy obronił się przed przełamaniem. Później zaliczył też serię trzech udanych serwisów z rzędu i w końcu doprowadził do tie-breaka. Tam też okazał się lepszy, odwracając jego losy i wygrywając 8:6.

Mecz rozstrzygnął się więc w trzeciej partii, momentami wręcz dramatycznej. Obejrzeliśmy w nim między innymi długą wymianę, w której ostatecznie lepszy okazał się Polak. Później jednak wyglądało to tak, jakby wrocławianin stracił na nią całe siły. Murray wygrał trzy następne gemy, a całego seta 6:3.

Hurkacz wciąż liczy się w walce o udział w ATP Masters

Przegrana 1:2 (4:6, 7:6, 3:6) sprawiła, że Hurkacz już pożegnał się rywalizacją w wiedeńskim ATP. Teraz, aby zakwalifikować się do elitarnego turnieju ATP Masters, musi liczyć na to, że jego rywale również zaprezentują się kiepsko w walce o możliwość gry w tych zawodach. O dwa miejsca wolne miejsca wciąż rywalizują z nim Casper Ruud (Norwegia), Cameron Norrie (Wielka Brytania) oraz Felix Auger-Aliassime (Kanada).

