Stefanos Tsitsipas zrezygnował z udziału w ATP Finals. To drugi taki incydent w tym roku

We wtorek z rywalizacji w ATP Finals wycofał się Matteo Berrettini. Włoch najpierw skreczował w pierwszym meczu grupowym i o powrót do pełnej sprawności walczył do paru godzin przed drugim pojedynkiem, w którym miał zmierzyć się z Hubertem Hurkaczem. Kontuzja mięśni brzucha okazała się jednak zbyt poważna. Na korcie zastąpił go Jannik Sinner, który na wstępie wygrał z reprezentantem Polski 2:0 (6:2, 6:2). Matteo Berrettini nie jest niestety jedną ofiarą urazu podczas tego turnieju. Swoja rezygnację ogłosił również Stefanos Tsitsipas.

ATP Finals. Stefanos Tsitsipas wycofał się z turnieju

Stefanos Tsitsipas przegrał w dwóch setach pierwsze spotkanie turnieju, w którym mierzył się z Andriejem Rublowem. Na parę godzin przed wieczornym starciem z Casperem Ruudem Grek poinformował, że nie będzie w stanie dalej uczestniczyć w turnieju. Zawodnik nabawił się kontuzji łokcia.

Tsitsipas ma za sobą udany sezon. Grek wygrał dwa turnieje – w Lyonie i ATP 1000 w Monte Carlo. W tym roku wspiął się również najwyżej w karierze w rankingu ATP, ponieważ w sierpniu zajmował w nim 3. miejsce.

Kto zastąpi Stefanosa Tsitsipasa?

Stefanosa Tsitsipasa zastąpi drugi rezerwowy Cameron Norrie, który w tym sezonie notował najlepsze wyniki w karierze. Przed nim jeszcze spotkanie z Casperem Ruudem i Novakiem Djokoviciem.

