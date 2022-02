Znaczny awans Igi Świątek w rankingu WTA. To efekt wygranej w turnieju

Iga Świątek wprawdzie rozpoczęła nerwowo turniej w Dosze, tracąc seta w starciu z Viktoriją Golubić, ale w kolejnych meczach prezentowała się coraz lepiej. Polka pokonała Darię Kasatkinę, Arynę Sabalenkę i Marię Sakkari, grając nie tylko efektywnie, ale też efektownie. W finale ograła z kolei Anett Kontaveit, pozwalając Estonce na ugranie zaledwie dwóch gemów w całym spotkaniu.

Iga Świątek awansowała w rankingu WTA

Świetny występ niespełna 21-letniej zawodniczki sprawił, że Świątek awansowała w najnowszym rankingu WTA. Polka przesunęła się z ósmej na czwartą pozycję, co jest powtórzeniem jej życiowego osiągnięcia. Co ważne, triumfatorka French Open 2020 traci już niecałe sto punktów do trzeciej Aryny Sabalenki. Liderką zestawienia pozostaje Ashleigh Barty, która rozpoczęła rok od wygranych turniejów w Adelajdzie i Australian Open.

Nowy ranking WTA

Ashleigh Barty Barbara Krejcikova Aryna Sabalenka Iga Świątek Anett Kontaveit Paula Badosa Maria Sakkari Karolina Pliskova Garbine Muguruza Ons Jabeur

Przypomnijmy, po turnieju w Dosze dużo mówi się nie tylko o sukcesie Świątek, ale także o jej wypowiedzi podczas ceremonii zamknięcia imprezy. – Chciałabym wyrazić swoje wsparcie dla ludzi, którzy cierpią na Ukrainie. Ciężko mi nawet sobie wyobrazić to, co się dzieje w kraju obok mnie. Sport jest teraz najmniej ważny, ale będzie nas łączyć, przynosić radość. Mam nadzieję, że Ukraina wkrótce będzie bezpieczna – powiedziała Polka.

