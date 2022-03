Legenda tenisa dała radę Idze Świątek. Sama też była kiedyś numerem 1

Iga Świątek po wspaniałym zwycięstwie w WTA Indian Wells awansowała na 2. miejsce w rankingu WTA. Było to dla Polki ogromne osiągnięcie i wyrównanie najlepszego wyniku wśród polskich tenisistek. Nikt nie spodziewał się, że niedługo później nasza zawodniczka zyska szansę na awans na 1. miejsce.

Dzięki temu, że Ashleigh Barty zakończyła w wieku 25 lat karierę, Polka zyskała niesamowitą okazję na wspięcie się na sam szczyt rankingu WTA. Świątek musiała jedynie wygrać spotkanie 2. rundy na WTA Miami. Raszyniance udał się ten wyczyn i już 4 kwietnia, podczas aktualizacji rankingu to nazwisko naszej zawodniczki będzie widniało na samym szczycie prestiżowego zestawienia.

Legenda tenisa komentuje sukces Świątek

Kim Clijsters tak, jak Świątek, zawędrowała na szczyt rankingu WTA w wieku 20 lat. Tenisistka ten sukces ma dawno za sobą i tym bardziej docenia osiągnięcie Polki. Jest również pod wrażeniem jej postawy. – Osiągnęła już wiele w przeszłości, ale wciąż się chce rozwijać – powiedział Clijsters, cytowana przez Essentially Sports. Była liderka rankingu doceniła również skromność, która mimo wielu osiągnięć, wciąż jest cechą raszynianki.

Clijsters dała również młodej Polce małą radę na przyszłość. – Poleciłabym jej, żeby zachowała w sobie to wewnętrzne dziecko – powiedziała tenisistka. – Ja grała ostatnio dwie godziny i ciągle to kocham. To miłość do sportu, którą rozwija się za młodu – powiedziała zawodniczka.

