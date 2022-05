Iga Świątek rozbawiła kibiców swoim pomysłem. Nagranie szybko stało się hitem internetu

Sezon 2022 w wykonaniu Igi Świątek jest spektakularny pod wieloma względami. Statystyki naszej zawodniczki imponują bezwzględnie. Mówimy bowiem o 28 kolejnych meczach bez porażki, 37 zwycięstwach w tym roku kalendarzowym, więcej o jeden niż w całym poprzednim, a do tego pięciu wygranych turniejach z rzędu.

Iga Świątek uczci sukces w WTA 1000 w Rzymie

Lista tegorocznych sukcesów Polki rozpoczyna się od w Dosze, wiedzie przez Indian Wells, Miami Open, WTA w Stuttgarcie aż po WTA 1000 w Rzymie. W stolicy Italii raszynianka rywalizowała z takimi tenisistkami jak Elena-Gabriela Ruse, Wiktora Azarenka, Bianca Andreescu i Aryna Sabalenka. W finale z kolei w znakomitym stylu poradziła sobie z Ons Jabeur (2:0 – 6:2 i 6:2).

Zaraz po tej efektownej potyczce reprezentantka naszego kraju zabrała głos, poruszając wiele tematów. W swojej przemowie wspomniała też, w jaki sposób zamierza świętować sukces, który właśnie osiągnęła. To, co powiedziała, rozbawiło wszystko zebranych na trybunach kibiców, a także wielu internautów. Wideo z tej sytuacji opublikowane zostało na oficjalnym profilu twitterowym federacji WTA i błyskawicznie stało się hitem internetu.

Co zatem powiedziała Świątek? – Nie było łatwo grać tutaj codziennie przez cały tydzień, ale cieszę się, że publiczność dała mi tyle energii, że czerpałam samą przyjemność z występowania w Rzymie. Zgadzam się z Ons co do znakomitego makaronu. Ja zamierzam świętować dużą ilością tiramisu i niczego nie żałować! – stwierdziła polska tenisistka z uśmiechem na twarzy.

