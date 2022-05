Reprezentant Polski oglądał z trybun mecz Igi Świątek. Później zdradził, co najbardziej ceni u tenisistki

Iga Świątek w obecnym sezonie nie ma sobie równych, co regularnie potwierdza na kortach. Zawodniczka, która niebawem skończy 21 lat, w Rzymie przypieczętowała niedawno piąty turniejowy triumf z rzędu, a w trwającym właśnie French Open jest faworytką do końcowego zwycięstwa. Polka doskonale radzi sobie z presją i bez większych problemów pokonała w pierwszej rundzie Łesię Curenko, pozwalając rywalce na ugranie tylko dwóch gemów.

Iga Świątek ze wsparciem Kamila Syprzaka

Liderka rankingu WTA podczas meczu była dopingowana przez kibiców, wśród których nie zabrakło Polaków. Na trybunach pojawił się m.in. Kamil Syprzak, który na co dzień gra w Paris Saint-Germain. Piłkarz ręczny w rozmowie ze Sport.pl zapowiedział, że będzie chodził także na kolejne mecze swojej rodaczki. – Idze kibicuję już od długiego czasu. I w ogóle Polakom. Nie po raz pierwszy byłem przy korcie – zadeklarował.

Reprezentant Polski przyznał, że lubi tenis, ponieważ walce na korcie towarzyszą duże emocje. – Dla mnie jako sportowca wyniki to wisienka na torcie. Są ważne, ale cała droga do nich, walka – lubię na to patrzeć – stwierdził.

Syprzak przy okazji komplementował Świątek, która jego zdaniem jest bardzo silna zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym. – Widać, jak dobrą robotę wykonuje z trenerami. Jest bardzo młoda, a już jest na szczycie, bo jest gotowa na wielkie sukcesy. I odnosi je zasłużenie. Jestem dla niej pełen podziwu i jestem spokojny, że będzie wygrywała jeszcze przez długie lata – podkreślił.

