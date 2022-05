Karygodne zachowanie rosyjskiego tenisisty. Jego agresywna reakcja nie spodobała się kibicom

Andriej Rublow przystąpił do French Open rozstawiony z numerem siódmym, przez co był zdecydowanym faworytem starcia z Kwon Soon-woo w pierwszej rundzie. Set otwierający spotkanie padł łupem Koreańczyka, który wygrał po tie-breaku i objął prowadzenie w meczu. To wyraźnie zirytowało Rosjanina, który schodząc w stronę swojego krzesełka ustawionego przy linii bocznej, uderzył piłką o stojącą tam lodówkę i o mały włos nie trafił znajdującego się obok kortowego.

Roland Garros 2022. Kibice wygwizdali Rublowa

Kibicom nie spodobała się agresywna reakcja 24-latka, a na trybunach rozległy się gwizdy. Rublow usiadł na krzesełku, po czym ponownie wyładował swoją złość, ciskając butelką o kort. Wówczas postanowił zainterweniować sędzia, który starał się uspokoić Rosjanina. Ten w kolejnych partiach uspokoił swoje emocje i pewnie wygrał mecz 3:1.

Po zakończeniu spotkania Rublow postanowił wytłumaczyć swoje zachowanie. – Na chwilę straciłem rozum i oczywiście żałuję tego, co zrobiłem. Niedopuszczalne jest uderzanie piłki w sposób, w jaki to zrobiłem. Lepiej, jeśli po prostu uderzę rakietą w krzesełko, ponieważ piłka może kogoś trafić. Wtedy jest problem. To było nieprofesjonalne z mojej strony i mam nadzieję, że nigdy więcej tego nie zrobię – mówił cytowany przez abc.net.au.

French Open. Rublow w trzeciej rundzie

Rublow awansował do drugiej rundy French Open, gdzie zmierzy się z Federico Delbonisem, który wcześniej wyeliminował Adriana Mannarino. Jeśli Rosjanin wygra starcie z Argentyńczykiem, jego rywalem w trzeciej rundzie będzie ktoś z czwórki: Nikoloz Basilaszwili, Mackenzie McDonald, Roberto Carballes Baena, Jannik Sinner.

