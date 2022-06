Roland Garros. Iga Świątek zaliczyła zabawną wpadkę. Polka długo nad tym myślała

Iga Świątek idzie w wielkoszlemowym French Open jak burza. Zwyciężczyni Rolanda Garrosa z 2020 roku po wspaniałej walce wygrała w ćwierćfinale z Jessicą Pegulą 2:0 (6:3, 6:2) i po roku przerwy zameldowała się w półfinale francuskich rozgrywek na kortach ziemnych.

Polka mimo 33 wygranych meczach z rzędu nadal denerwuje się, gdy wychodzi na kort. – Ale czasem stres to pozytywny bodziec, dzięki któremu jest się bardziej sprężonym i aktywnym. Staram się tak go wykorzystywać – powiedziała nasza zawodniczka w pomeczowej rozmowie z Alexem Corretją. Raszynianka zapytana została również, czy zdołała jakoś celebrować swoje urodziny, które miała 31 maja. – Nie, nie mam jeszcze na tyle doświadczenia, by pozwolić sobie na wyluzowanie i odpuszczenie. Ale może za trzy lata będę już mogła dzień przed swoim meczem usiąść na kanapie i obejrzeć finał Ligi Mistrzów – powiedziała Świątek.

Roland Garros. Zabawna wpadka Igi Świątek. Pomyliła swój wiek

Później przyszedł czas na tradycyjne podpisywanie kamery. Iga Świątek dostała do ręki flamaster i... bardzo długo się zastanawiała, co chce przekazać fanom. Po sobotniej wygranej Polka napisała pytanie, kto wygra finał Ligi Mistrzów. Tym razem chciała nawiązać do swoich urodzin i tu pojawił się zabawny błąd raszynianki.

„Robię się starsza, ale nadal w formie” – napisała tenisistka po długim zastanowieniu. Zawodniczka pomyliła jednak... swój wiek i zamiast #21 napisała #22. Następnie bardzo rozbawiona swoim posunięciem starała się naprawić swój błąd.

Świątek swój półfinał zagra już w czwartek, a jej przeciwniczką będzie Daria Kasatkina.

