Ogromne zmiany w rankingu ATP. Dobre wieści dla Huberta Hurkacza

Jak co poniedziałek światowa organizacja ATP opublikowała najnowsze zestawienie tenisistów. Tym razem ranking przyniósł sporo ciekawych zmian. Zawodnikom odliczono punkty za ubiegłoroczny turniej French Open. Spowodowało to, że na czele klasyfikacji doszło do roszady na pozycji lidera.

Zmiana lidera w rankingu ATP

Novak Djoković, który dotychczas zajmował pierwsze miejsce, stracił aż 2000 punktów. W wyniku tego Serb spadł aż o dwie lokaty i obecnie znajduje się na najniższym stopniu podium. Nowym liderem zaś został Rosjanin Daniił Miedwiediew. Pomiędzy tymi tenisistami, na drugiej pozycji, plasuje się Niemiec Alexander Zverev. To dla niego najwyższe miejsce w karierze.

Pierwszą piątkę uzupełniają dwaj finaliście tegorocznego Roland Garros – Rafael Nadal oraz Casper Ruud. Hiszpan jest czwarty, natomiast zawodnik z Norwegii awansował na piąte miejsce kosztem Greka Stefanosa Tsitsipasa (obecnie 6. pozycja), który stracił na odjęciu punktów z zeszłorocznego French Open. Ponadto w pierwszej dziesiątce znajdują się jeszcze Carlos Alcaraz, Andriej Rublow, Felix Auger-Aliassime i Matteo Berrettini.

Minimalny awans Huberta Hurkacza w rankingu ATP

Na zmianach w najnowszym rankingu ATP skorzystał Hubert Hurkacz. Wrocławianin, względem ostatniego notowania, zaliczył awans o jedną lokatę. 25-latek zajmuje więc obecnie 12. miejsce. Wyprzedził Włocha Jannika Sinnera. W niedawno zakończonym turnieju w Stuttgarcie Polak odpadł już w drugiej rundzie. Uległ Węgrowi Martonowi Fucsovicsowi (5:7, 7:6, 3:6). W tym tygodniu zaś weźmie udział w zawodach z cyklu ATP 500 odbywających się w Halle.

Jeśli chodzi o pozostałych Biało-Czerwonych, to Kamil Majchrzak zanotował spadek o cztery pozycje. Na ten moment plasuje się na 85. lokacie. Pozostali dwaj polscy tenisiści, czyli Daniel Michalski i Kacper Żuk znajdują się pod koniec trzeciej setki rankingu. Pierwszy jest 274., drugi zaś 277.

