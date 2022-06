Kolejne wyzwanie dla Huberta Hurkacza. O której godzinie mecz z udziałem Polaka? Gdzie obejrzeć transmisję TV?

Hubert Hurkacz rozpoczął turniej ATP w Halle od zwycięstwa z Amerykaninem Maximem Cressym 6:4, 4:6, 6:4. Polak był faworytem tego starcia, jednak chyba mało kto spodziewał się, że tenisista ze Stanów Zjednoczonych aż tak bardzo postawi się naszemu reprezentantowi. Najlepszy polski zawodnik miał momentami sporo problemów, ale koniec końców udało mu się awansować do kolejne rundy. W 1/8 finału niemieckiej imprezy będzie Francuz Ugo Humbert.

Kolejne wzywanie Huberta Hurkacza podczas turnieju ATP w Halle

Stawką tego pojedynku jest awans do ćwierćfinału turnieju rozgrywanego na trawiastej nawierzchni. Dotychczasowy bilans „Hubiego” na tego typu kortach wynosi 10 wygranych meczów na 18 rozegranych. Wrocławianin ponownie będzie stawiany za faworyta do zwycięstwa z racji tego, że jest obecnie zdecydowanie wyżej notowanym tenisistą. 25-latek zajmuje 12. pozycję. Jego najbliższy rywal natomiast jest 50. w rankingu ATP.

W poprzedniej rundzie Ugo Humbert pokonał w trzech setach Mołdawianina Radu Albota 6:7(4-7), 7:6(7-4), 7:5. Bez wątpienia spotkanie to kosztowało go wiele sił. Będzie to także ich pierwszy mecz. Wcześniej nigdy w karierze nie spotkali się na korcie.

Kiedy mecz Hubert Hurkacz — Ugo Humbert? Gdzie obejrzeć transmisję TV i stream online?

Pojedynek Hubert Hurkacz — Ugo Humbert odbędzie się w środę, 15 czerwca. Początek tego starcia zaplanowano na godzinę 13:30, jednak może to ulec zmianie, ze względu na poprzedzające to spotkanie inne mecze. Transmisję z tego wydarzenia można oglądać na antenach Eurosportu 1 i Polsatu Sport News oraz za pośrednictwem aplikacji Player.pl i Polsat Box GO.

