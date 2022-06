Hubert Hurkacz w walce o półfinał ATP Halle. Kiedy i o której gra Polak?

Hubert Hurkacz bardzo szybko, bo już po pierwszej rundzie, pożegnał się z rywalizacją deblistów w turnieju Halle Open 2022. O wiele lepiej Polak radzi sobie w grze indywidualnej, a udział w imprezie z cyklu ATP Tour 500 rozpoczął od ogrania w trzech setach Maxime'a Cressy'ego. Pochodzący z Wrocławia tenisista w kolejnej rundzie wyeliminował Ugo Humberta, a jego rywalem w walce o półfinał będzie Felix Auger-Aliassime.

ATP Halle. Hubert Hurkacz przed trudnym zadaniem

Spotkanie Polaka z Kanadyjczykiem zapowiada się na wyrównane, ponieważ na korcie zmierzą się zawodnicy rozstawieni kolejno z numerem piątym i czwartym. Do tej pory Hurkacz i Auger-Aliassime grali ze sobą dwukrotnie i zwycięsko z obu starć wychodził Kanadyjczyk. Co ciekawe, jeden z meczów z udziałem Polaka i Kanadyjczyka rozegrano podczas ubiegłorocznej edycji ATP Halle. Wówczas Auger-Aliassime pokonał Hurkacza w pierwszej rundzie turnieju. Kanadyjczyk dotarł później do półfinału imprezy, w którym uległ Ugo Humbertowi.

Również podczas turnieju ATP Halle rozgrywanego w 2021 roku niespełna 22-letni Kanadyjczyk i o trzy lata starszy Polak wystąpili ramię w ramię w turnieju deblistów. Hurkacz i jego wyżej notowany kolega zagrali w finale imprezy, w którym ulegli Kevinowi Krawietzowi i Horii Tecau. Panowie mają na swoim koncie także zwycięstwo w turnieju Paris Masters organizowanym w 2020 roku.

Kiedy i o której gra Hubert Hurkacz?

Mecz z udziałem Huberta Hurkacza zostanie rozegrany w piątek 17 czerwca jako czwarty w kolejności na korcie centralnym. To oznacza, że spotkanie nie rozpocznie się nie wcześniej, niż o godz. 17:30. Transmisja starcia będzie dostępna na antenie Polsatu Sport Extra i w serwisie Polsat Box Go.

