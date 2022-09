Iga Świątek pożegnała Serenę Williams. Młoda Polka pokazała wyjątkową klasę

Stało się. Legendarna Serena Williams zakończyła profesjonalną karierę. Zawodniczka już od dłuższego czasu zapowiadała, że ta chwila zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczny turniej US Open miał być jej ostatnim. Nie bez powodu określano go „Ostatnim tańcem Sereny”. 40-latka chciała zaprezentować się z jak najlepszej strony, co widać było w dwóch pierwszych meczach. Była zdeterminowana i waleczna.

W pierwszej rundzie wyeliminowała Dankę Kovinić, wygrywając z nią w dwóch setach. Następnie pokonała, dość niespodziewanie, Anett Kontaveit. Wiceliderka światowego rankingu uległa Amerykance 1:2. Młodsza z sióstr Williams chciała pójść za ciosem, ale w pojedynku, którego stawką był awans do czwartej rundy, napotkała na przeszkodę nie do przeskoczenia.

Serena Williams zakończyła karierę. Amerykanka poległa na US Open

Serena Williams zmierzyła się z Ajlą Tomljanovic. Było to dla obu pierwsze spotkanie w historii, w którym ze sobą rywalizowały. Australijka dotarła do tej fazy eliminując wcześniej Karolinę Muchovą i Jewgieniję Rodinę. Mecz zaczął się o 1:00 czasu polskiego z piątku na sobotę. Po niezwykle pasjonującym starciu zwycięsko wyszła z niego Ajla Tomljanovic. Pokonała bowiem legendarną tenisistkę 7:5, 6:7, 6:1.

Dla 40-latki był to więc ostatni pojedynek w karierze. Po meczu podziękowała kibicom za doping. Amerykanka nie potrafiła opanować wzruszenia, polały się łzy. – O mój Boże, dziękuję wam wszystkim, byliście dziś niesamowici. Dziękuję tatusiu, wiem, że oglądasz. Dzięki mamo. Dziękuje wszystkim, którzy są tutaj, którzy są po mojej stronie, przez tyle lat, dekad. To są łzy szczęścia. I nie byłabym Sereną, gdyby nie było Venus, więc dziękuję Ci siostro – powiedziała.

Iga Świątek zwróciła się do Sereny Williams. Wyjątkowe słowa Polki

Z tej wyjątkowej okazji WTA opublikowało na platformie YouTube film, w którym Serena Williams została pożegnana przez kilka tenisistek. W grupie tej nie mogło zabraknąć Igi Świątek, aktualnej liderki światowego rankingu. Raszynianka we wspaniałych słowach wypowiedziała się o 40-latce.

– Mimo że nie miałyśmy zbyt wielu okazji do rozmów, chciałam powiedzieć, jak bardzo wdzięczna jestem za wszystko, co zrobiłaś i wniosłaś do naszego sportu. Życzę Ci samych sukcesów, które tak naprawdę osiągnęłaś już zarówno w tenisie, biznesie, jak i w życiu. Więc w zasadzie życzę Ci ich jeszcze więcej – powiedziała Polka.

Po chwili 21-latka wyraziła nadzieję, iż Amerykanka będzie szczęśliwa i usatysfakcjonowana tym, co osiągnęła. – Inspirujesz i dajesz przykład tak wielu ludziom. I właśnie za to chciałabym Ci podziękować – dodała.

