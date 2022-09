Koniec pewnej ery w światowym tenisie. Legendarny Roger Federer ogłosił zakończenie kariery

Roger Federer zakończył tenisową karierę. Szwajcar poinformował o swojej decyzji na swoim Twitterze. „Przez ostatnie trzy lata zmagałem się z kontuzjami i operacjami. Ciężko pracowałem, aby powrócić do wyczynowej formy, ale znam też możliwości i ograniczenia mojego ciała” - napisał, dodając, że w ciągu 24 lat rozegrał ponad 1500 meczów, ale teraz nadszedł czas, by zakończyć karierę.

„Przyszłotygodniowy Puchar Lavera w Londynie będzie moją ostatnią imprezą ATP” - przekazał w oświadczeniu, dodając, że w przyszłości będzie grał w tenisa, ale „nie na Wielkich Szlemach, czy tourach”. Ostatnim meczem o stawkę Rogera Federera był przegrany ćwierćfinał Wimbledonu 2021 z Hubertem Hurkaczem.

Kariera Rogera Federera. Szwajcar wygrał 20 turniejów Wielkiego Szlema

Roger Federer jest jednym z najwybitniejszych tenisistów w historii. 41-latek jest wieloletnim liderem rankingu ATP, wicemistrzem olimpijskim w singlu z 2012 roku (Londyn) i mistrzem olimpijskim w deblu z 2008 roku (Pekin). Ponadto Szwajcar może pochwalić się wieloma innymi tytułami takimi jak zdobyciem Pucharu Davisa w 2014 roku, czy zwycięstwem w 20 turniejach wielkoszlemowych.

Roger Federer triumfował w Australian Open w latach 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 i 2018 roku, a we francuskim Roland Garros wygrał tylko w 2009 roku. Z kolei na brytyjskich na kortach Wimbledonu Szwajcar wygrywał w latach 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 i 2017 roku, a w US Open w 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 roku.

Roger Federer jako trzeci w historii ery open dobił do granicy 1000 zwycięstw

Ponadto Roger Federer sześciokrotnie został mistrzem turnieju ATP Finals (lata 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011), który co roku kończy sezon tenisa. Szwajcar w swojej karierze także dziesięciokrotnie dochodził do finałów rozgrywek Wielkiego Szlema i cztery razy do finałów ATP Finals. Ponadto tenisista w swojej karierze wywalczył także srebro na igrzyskach olimpijskich w Londynie (sierpień 2012 rok), po przegranym finale z Andym Murrayem.

Roger Federer w ciągu całej swojej kariery wygrał 103 turnieje rangi ATP Tour w grze singlowej oraz osiągnął 54 finały. Jest trzecim tenisistą w historii ery open, który dobił do granicy tysiąca zwycięskich meczów.

