Co za słowa o Idze Świątek! Legenda tenisa zaskoczyła swoją wypowiedzią

W tym sezonie Iga Świątek zdominowała rywalizację w kobiecym tenisie. Polka jest najlepiej i najrówniej grającą zawodniczką na przestrzeni ostatnich dziewięciu miesięcy. To z pewnością jej najlepszy rok w dotychczasowej karierze. Została liderką światowego rankingu i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie uległo to zmianie. Jej przewaga nad resztą stawki jest bowiem gigantyczna.

Co więcej, zaliczyła 37 wygranych z rzędu, bijąc rekord w XXI wieku. Do tego triumfowała w dwóch turniejach wielkoszlemowych — French Open oraz US Open. Eksperci zaczęli zastanawiać się, czy pojawi się godna raszynianki rywalka, będąca w stanie nieco ją zatrzymać oraz jak duże sukcesy osiągnie 21-latka.

Mats Wilander skomplementował Igę Światek. Co za słowa legendy tenisa

Liczna grupa ekspertów jest pod ogromnym wrażeniem poczynań Igi świątek. Wśród nich znalazł się Mats Wilander. Legendarny tenisista w rozmowie z KickServe Radio wprost przyznał, że Polka go oczarowała, gdyż jej gra jest po prostu fantastyczna. Szwed stanowczo stwierdził, że aktualną liderkę światowego zestawienia czeka świetlana przyszłość i śmiało może ona nawiązać do osiągnięć największych zawodniczek w historii tej dyscypliny.

– Uważam, że Iga Świątek z łatwością obroni pozycję liderki rankingu do końca kolejnego sezonu. Myślę, że wygra dwa kolejne szlemy i nie widzę teraz żadnej tenisistki, która byłaby w stanie nawet się do niej zbliżyć – powiedział. Po chwili skupił się na poszczególnych aspektach gry naszej tenisistki.

58-latek twierdzi, że raszynianka gra w zupełnie innym, zdecydowanie wyższym tempie niż jej rywalki. Co istotniejsze, uważa, że w chili obecnej nie ma zawodniczki, która byłaby w stanie nawiązać równą rywalizację z Polką, jeśli chodzi o wspomniane tempo poruszana się po korcie oraz szybkość odgrywania piłek.

Na koniec Mats Wilander dodał, że 21-latka ma w rękach wszystkie argumenty, aby zdominować światowy tenis na lata. – Może osiągnąć taki poziom, że inne tenisistki będą już zupełnie bezradne – uzupełnił Szwed.

