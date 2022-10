Iga Świątek nominowana przez ONZ do ważnej nagrody. To byłoby wielkie wyróżnienie

Rok 2022 w wykonaniu Igi Świątek jest niezwykle imponujący. Raszynianka odniosła w nim wiele sportowych sukcesów, na przykład zanotowała serię 37 spotkań z rzędu bez porażki, wygrała też wiele prestiżowych turniejów, między innymi wielkoszlemowe Roland Garros czy US Open. Ostatnio zaś dotarła do finału WTA w Ostrawie. Jak się okazuje, polska zawodniczka może niebawem otrzymać kolejne trofeum, tym razem za osiągnięcia pozasportowe. Do specjalnej nagrody nominowała ją Organizacja Narodów Zjednoczonych.

ONZ docenia zaangażowanie Igi Świątek

Konkretnie chodzi o wyróżnienie w ramach „Rise and Raise Others”, przyznawane przez ONZ kobietom walczącym o takie kwestie jak równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w różnych sferach życia społecznego. Świątek nominowano kategorii „dobre zdrowie i samopoczucie”.

„Nominowani do nagrody mają pasję, doświadczenie, wiedzę, talent i umiejętności. Są niespokojni, zmieniają status quo, ciągle przekraczają granice, budują relacje, nawiązują przyjaźnie, wspierają się nawzajem i budują społeczności. Świętujemy oddanie kobiet pomagających innym kobiet w nadziei, że zainspirują kolejne do tego samego” – napisano w oświadczeniu organizacyjnym.

Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreśla, że docenia wkład Świątek w różnorakie akcje społeczne związane przede wszystkim z polepszaniem życia dzieci i kwestią zdrowia psychicznego. Chodzi tu między innymi o takie gesty, jak ten w wykonaniu raszynianki po zakończeniu gry w WTA Ostrawa, gdy ogłosiła, że wszystkie zarobione tam pieniądze przekaże na walkę z problemami psychicznymi u najmłodszych.

