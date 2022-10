Kiedy mecz Igi Świątek w finale WTA San Diego? Wiemy, gdzie oglądać transmisję online i w TV

W 2022 roku Iga Świątek wygrała już siedem turniejów, a już niebawem stanie przed szansą zatriumfowania w ósmy. Polka ma na swoim koncie zwycięstwa w takich rozgrywkach jak Roland Garros, US Open, Indian Wells czy Miami Open. Teraz nadarza się dla niej doskonała okazja, by tych i innych trofeów dołożyć pierwsze miejsce w WTA San Diego.

Iga Świątek dotarła do finału WTA San Diego

Do tej pory w Stanach Zjednoczonych raszynianka rozegrała trzy spotkania. Najpierw zmierzyła się z Qinwen Zheng i to chyba był dla niej najtrudniejszy z pojedynków. Chinka ostatecznie przegrał 1:2, lecz to ona zwyciężyła w pierwszym secie, stawiając naszą reprezentantkę pod ścianą. Następnie Świątek starła się z Coco Gauff, ale akurat ta 18-latka nie potrafiła nawiązać równorzędnej rywalizacji z Polką. Poległa 0:2 (0:6, 3:6) i nawet przez chwilę nie mogła myśleć o triumfie.

Po długim, trudnym i przerwanym boju pierwsza rakieta rankingu WTA pokonała też Jessicę Pegulą w półfinale turnieju w San Diego. To Amerykanka prowadziła po pierwszym secie, ale została wybita z rytmu przez deszcz. Godzina minęła, zanim tenisistki wróciły na kort. Świątek wykorzystała ten czas doskonale, oddając się relaksowi. Na resztę starcia wyszła jak odmieniona i ostatecznie wygrała z Pegulą 2:1 (4:6, 6:2, 6:2).

W finale Polka zmierzy się z ze zwyciężczynią spotkania Danielle Collins z Donną Vekić. Potyczka ta powinna być już rozstrzygnięta, lecz przez opady deszczu trzeba było przełożyć dokończenie meczu na kolejny dzień. Aktualnie bliższa triumfu jest Amerykanka, która przy wyniku 1:1 prowadzi 4:2 w trzecim secie.

Iga Świątek w finale WTA San Diego. O której mecz? Gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Mecz Igi Świątek w finale WTA San Diego zaplanowano na godzinę 1:00 czasu polskiego w nocy z 16 na 17 października. Starcie to będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport oraz w serwisie canalplus.com.

Czytaj też:

Iga Świątek awansowała do finału WTA San Diego. Jessica Pegula jej nie odpuściła