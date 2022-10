Serena Williams nie kończy zawodowej kariery. „Szanse na powrót są bardzo duże”

W sierpniu br. Serena Williams rozpętała lawinę domysłów na temat dalszego przebiegu jej kariery. Legenda tenisa ziemnego opublikowała esej w magazynie „Vogue”, w którym zasygnalizowała możliwość odłożenia rakiety na zawsze. Co prawda, w tekście nie padło stwierdzenie „przechodzę na emeryturę”, jednak wiele wskazywało na to, że faktycznie tak się stanie. Tymczasem gwiazda zapowiedziała, że nie ma zamiaru odchodzić, a jej powrót na kort jest jak najbardziej możliwy.

Serena Williams może wrócić na kort

41-letnia tenisistka ogłosiła na konferencji prasowej, promującej jej firmę inwestycyjną Serena Ventures, że nie jest jeszcze na emeryturze i nie zakończyła sportowej kariery. Wszystko wskazuje na to, że 23-krotna zwyciężczyni imprez wielkoszlemowych ponownie zagra przed wielką publicznością.

– Szanse są bardzo duże. Możesz przyjść do mnie i zobaczyć, że przy domu mam kort – powiedziała tenisistka.

Serena Williams nie ma zamiaru kończyć kariery

Eksperci i kibice sugerowali, że wielkoszlemowy US Open będzie ostatnim turniejem Sereny Williams, a jej występ w Nowym Jorku został potraktowany jako pożegnanie jednej z największych tenisistek w historii. Warto zaznaczyć, że odbywał się on tam, gdzie po raz pierwszy zwyciężyła turniej wielkiego szlema, co uznano za idealne miejsce do pożegnania się z zawodowym sportem. Mimo tego siostra Venus Williams zapowiedziała, że ma zamiar kontynuować karierę, choć pojawił się u niej moment zwątpienia.

– Tak naprawdę nie myślałam jeszcze poważnie o zakończeniu kariery. Pewnego dnia obudziłam się, wyszłam na swój kort i gdy pomyślałam, że miałabym już nie zagrać w żadnym turnieju, to poczułam się dziwnie – dodała Serena Williams.

