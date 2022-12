Legenda tenisa zachwyca się Igą Świątek. To robi na niej wielkie wrażenie

Iga Świątek regularnie zbiera mnóstwo pochwał od tenisowych ekspertów nie tylko za to, ile turniejów i meczów wygrywa, ale przede wszystkim za to, dzięki czemu jej się to udaje. Tym razem do grona piewców talentu raszynianki dołączyła Kim Clijsters, żywa legenda kobiecego tenisa. Belgijka nie szczędziła pochwał Polce w podcaście „The Craig Shapiro Tennis Podcast”.

Kim Clijsters chwali Igę Świątek

39-latka, która już zakończyła karierę, uważa, że w ostatnim czasie pierwsza rakieta rankingu WTA poczyniła ogromny progres i to nie tylko pod kątem stricte sportowym.

– Kocham oglądać, jak dorasta, nie tylko na korcie tenisowym, ale także mentalnie. Jest w stanie poprawić swoją grę, bo ma otwarty umysł. Chce się uczyć i chłonąć wiedzę od wszystkich wielkich sportowców, których spotyka w Wielkim Szlemie, a także od trenerów. Słucha i wychwytuje tak wiele rzeczy. Jest w stanie przyswajać się lepiej niż ktokolwiek inny – powiedziała.

To dzięki temu Iga Świątek jest tak znakomita

Clijsters zauważyła również jedną rzecz, dzięki której Świątek jest w stanie zdominować niemal każdą przeciwniczkę. – Była w stanie nauczyć się, jak przejmować kontrolę nad ofensywną częścią gry. To jest coś naprawdę trudnego, gdy naturalnie bardziej nastawiasz się na defensywę i bazujesz na swoim ruchu. Świątek stała się bardziej agresywna i dlatego tak trudno ją pokonać – opisała.

– Jest bardzo skupiona, gdy wychodzi na kort. Jakby miała w głowie przełącznik. Wie, kiedy się wyłączyć, żeby nic ją nie przytłoczyło – podsumowała była tenisistka pochodząca z Belgii. Rzeczywiście Świątek w 2022 była znacznie bardziej opanowana niż w poprzednich sezonach. Być może właśnie dzięki temu udało jej się wygrać w tym roku aż 8 turniejów (w tym dwa wielkoszlemowe), a do tego osiągnąć serię 37 meczów z rzędu bez porażki.

