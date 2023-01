Magda Linette w półfinale Australian Open! Nigdy wcześniej nie była tak dobra

Magda Linette właśnie osiąga największy sukces w swojej karierze i nie wiadomo, kiedy się zatrzyma. Naturalnie dobrze by było, gdyby stało się to jak najpóźniej. Niemniej – Polka właśnie awansowała do półfinału Australian Open po pokonaniu Karoliny Pliskovej. Była liderka rankingu WTA momentami była bezradna wobec tego, jaki tenis prezentowała reprezentantka naszego kraju. Ich starcie rozstrzygnęło się w dwóch setach.

Wkrótce więcej informacji