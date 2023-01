Tak Świątek skomentowała sukces Linette. Doczekała się odpowiedzi!

Magda Linette przechodzi przez prawdopodobnie najlepsze momenty swojej kariery. Sensacja w postaci pokonania Caroline Garcie 7:6(3), 6:4, czwartej rakiety świata, zagwarantowała 30-latce awans do ćwierćfinału Australian Open. Niestety na tym samym etapie z turniejem pożegnała się Iga Świątek, która uległa w Jelenie Rybakinie 4:6, 4:6. Liderka światowego rankingu WTA nie zapomniała o sukcesie swojej rodaczki.

Iga Świątek wymownie skomentowała sukces Magdy Linette

21-letnia raszynianka odniosła się do zwycięstwa starszej po fachu koleżanki na Twitterze. Gwiazda tenisa opublikowała na Twitterze nagranie, ukazujące wygraną i radość Magdy Linette, do którego dodała krótki, ale bardzo wymowny opis: „Magda!” oraz dwie emotikony ręki eksponującej naprężony biceps, oraz płomień.

Magda Linette nie pozostała obojętna swojej młodszej koleżance. Skomentowała publikację Igi Świątek, pisząc: „Iga!”, także dodając emotikonę naprężonego bicepsa. W ćwierćfinale 30-latka zmierzy się z Czeszką Karolina Pliskovą, która w 4. rundzie pokonała Chinke Shuai Zhang 6:0, 6:4. Mecz odbędzie się 25 stycznia o godz. 1:00 w nocy czasu polskiego.

twitter

Nie tylko Iga Świątek pogratulowała Magdzie Linette

Iga Świątek nigdy nie ukrywała dużego przywiązania do wyczynów zawodowych Magdy Linette. Jakiś czas temu 21-latka udzieliła wywiadu dla Eurosportu, podczas którego przyznała, że zawsze jej kibicowała i stanowiła dla niej przykład, co dzieje się do dziś. – Cieszę się, że ma teraz taką dobrą formę. Kibicuję jej. Bardzo fajnie ogląda się jej mecze — mówiła raszynianka.

Magdzie Linette gratulacje złożyła również trzecia rakieta świata, Jessica Pegula, która stwierdziła, że Polka zasłużyła na awans do ćwierćfinału.

