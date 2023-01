Nowy ranking WTA po finale Australian Open. Świetna wiadomość dla Aryny Sabalenki i Magdy Linette

28 stycznia dobiegła końca rywalizacja w singlowej rywalizacji kobiet w tegorocznej edycji Australian Open. Tego dnia w wielkim finale zmierzyły się ze sobą Aryna Sabalenka oraz Jelena Rybakina. Jako że zwycięstwo odniosła pierwsza z wymienionych, zaliczyła spory awans. Powody do satysfakcji ma też Magda Linette, która znacznie poprawiła swoją pozycję.

Ranking WTA po finale Australian Open. Duże awanse Aryny Sabalenki i Magdy Linette

Na fotelu liderki naturalnie nadal zasiada Iga Świątek, która ma ponad 10000 punktów na swoim koncie. Około 4000 mniej posiada aktualna zwyciężczyni AO, nowa wiceliderka klasyfikacji. Sabalenka wyprzedziła Carole Garcię, Jessicę Pegulę oraz Ons Jabeur i wspięła się na drugą pozycję rankingu WTA po pokonaniu Jeleny Rybakiny (2:1 – 4:6, 6:3, 6:4).

Duży awans zaliczyła też Magda Linette, która dotarła aż do półfinału wielkoszlemowego turnieju w Melbourne. Po drodze pokonała kilka wyżej notowanych od siebie rywalek: Anett Kontaveit, Caroline Garcię i Karolinę Pliskovą. Poległa dopiero w starciu z późniejszą zwyciężczynią AO, czyli właśnie Sabalenką. W związku z tym do swojego konta mogła dorzucić wiele punktów. To sprawiło, iż awansowała z 45. pozycji do trzeciej dziesiątki klasyfikacji.

Ranking WTA po finale Australian Open

Nowy ranking WTA Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Punkty 1. Iga Świątek Polska 10485 2. Aryna Sabalenka Białoruś 6100 3. Ons Jabeur Tunezja 5210 4. Jessica Pegula USA 5000 5. Caroline Garcia Francja 4645 6. Coco Gauff USA 3992 7. Maria Sakkari Grecja 3811 8. Daria Kasatkina Rosja 3380 9. Belinda Bencic Szwajcaria 2905 10. Jelena Rybakina Kazachstan 2815 22. Magda Linette Polska 1770

