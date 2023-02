Hubert Hurkacz przerwał fatalną serię. Tenisista triumfuje w 1. rundzie ATP Rotterdam

We wtorek 14 lutego Hubert Hurkacz rozpoczął zmagania w rozgrywkach ATP 500 na kortach twardych w Rotterdamie. Jego pierwszym rywalem był Roberto Bautista Agut, z którym dotychczas nie miał dobrych wspomnień. Wrocławianin w przeszłości trzykrotnie mierzył się ze swoim rywalem i ani razu nie zwyciężył. Hiszpan triumfował 2:0 w 2019 roku podczas turnieju w Cincinnati, 2:1 w 2020 roku w Kolonii oraz 2:1 podczas ATP Cup w 2022 roku.

ATP Rotterdam: Wyrównany początek meczu Hubert Hurkacz – Roberto Bautista Agut

Podczas Rotterdam Open Hubert Hurkacz chciał przerwać tę negatywną passę i pomimo tych trzech wcześniejszych porażek, to 10. rakieta świata była faworytem w starciu z 24. zawodnikiem rankingu ATP. Polak rozpoczął swoim serwisem, który wygrał bez większych problemów. Niestety dla niego to samo można było powiedzieć o jego rywalu, który odpowiadał pięknym za nadobne, a tenisiści wymieniali się gem za gem.

Dopiero przy wyniku 3:2 „Hubi” spróbował poważnie zagrozić rywalowi. Przy wyniku 0:40 Hiszpan popełnił podwójny błąd serwisowy, a w kolejnych akcjach Polak umiejętnie bronił się przed zagraniami rywala, dzięki czemu doprowadził do remisu 40:40. Niestety w najwyższym momencie 34-latek stanął na wysokości zadania i triumfował po długich wymianach, doprowadzając do remisu.

ATP Rotterdam: Hubert Hurkacz minimalnie lepszy w pierwszym secie

Kiedy wszystko wskazywało, że będzie tie-break Hubert Hurkacz miał pierwszy break point 40:30 i piłkę setową w tym meczu. Bautista Agut zepsuł pierwszy serwis i musiał uważać, by nie zepsuć drugiego. Po długiej wymianie do wyrównania doprowadził Hiszpan, ale wrocławianin nie miał zamiaru bez walki oddawać tego gema. Polak agresywnie returnował, dzięki czemu mógł podejść pod siatkę i spróbować tam pokonać rywala.

Choć Hiszpan próbował sprytnie przenieść piłkę za Polaka, to ten praktycznie rzucił się na kort i obronił zagranie rywala. Nasz reprezentant wykorzystał dopiero trzeciego set pointa i wyszedł na prowadzenie 1:0 (7:5).

Drugi set meczu Hubert Hurkacz – Roberto Bautista Agut.

Drugi set mógł rozpocząć się dla Huberta Hurkacza w wymarzony sposób. Przy wyniku 1:0 i serwisie Bautisty Aguta polski tenisista miał dwa break pointy (40:15), ale niestety żadnego z nich nie wykorzystał. Przy remisie wrocławianin popełnił błąd i nie trafił w boisko, co spowodowało, że rywal potrzebował tylko jednego punktu, by wyrównać.

Na szczęście dla 10. rakiety świata przeciwnik również popełnił błąd i znów było 40:40. Kolejne dwa punkty po profesorsku zostały rozegrane przez Bautistę Aguta, który ostatecznie doprowadził do wyrównania 1:1 w drugim secie.

ATP Rotterdam: Hubert Hurkacz nie wykorzystał trzech piłek meczowych

Co nie udało się Hurkaczowi chwilę wcześniej, udało się Hiszpanowi, który po raz pierwszy w tym meczu przełamał Polaka. Taki obrót spraw sprawił, że to wrocławianin musiał odwracać losy tego meczu. Na szczęście nasz tenisista w porę wziął się w garść i już w następnym gemie rebreakował, czym doprowadził do wyrównania. Wynik tego meczu musiał rozstrzygnąć się w tie-breaku, w którym ostatecznie lepszy był Hiszpan. Polak nie wykorzystał trzech piłek meczowych i pozwolił rywalowi wrócić do gry.

Trzeci, decydujący set zakończył się tak samo, jak poprzedni, czyli w tie-breaku. Ostatecznie lepszy okazał się Hubert Hurkacz (7:4), który tym samym zatriumfował w całym spotkaniu 2:1 (7:5, 6:7, 7:6). W drugiej rundzie zwycięzca zmierzy się z Grigorem Dimitrowem, który pokonał Rosjanina Asłana Karacjewa.

Czytaj też:

Tyle zarobili Polacy w Australian Open 2023. Linette, Świątek i Hurkacz nie mogą narzekaćCzytaj też:

Problemy Igi Świątek. Jej pozycja jest coraz gorsza