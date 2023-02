Problemy Igi Świątek. Jej pozycja jest coraz gorsza

Przewaga Igi Światek w rankingu WTA wciąż jest wyraźna. Druga Aryna Sabalenka traci do 21-latki ponad cztery tysiące punktów, jednak nie oznacza to, że Polka może pozwolić sobie na porażki, szczególnie że Białorusinka zwyciężyła niedawne Australian Open. Wkrótce raszynianka stanie przed szansą obrony tytułów sprzed roku w WTA Doha, a do samego Roland Garrosa ma szansę na zdobycie czterech tysięcy oczek. Nieco inaczej jest w rankingu WTA Race.

Problemy Igi Świątek w WTA Race

Ranking WTA Race uwzględnia jedynie wyniki z danego roku, a osiem najlepszych tenisistek zagra na koniec sezonu w WTA Finals. Sytuacja Igi Świątek jest trudna, ponieważ dotychczas zagrała tylko w Australian Open, gdzie odpadła w meczu ćwierćfinałowym przeciwko Jelenie Rybakinie 4:6, 4:6. Obecnie raszynianka plasuje się na 21. pozycji z 366 punktami na koncie.

Prowadzi oczywiście Aryna Sabalenka, która dzięki zwycięstwu w australijskim turnieju wyprzedza Polke o 2104 punkty. Zaraz za nią plasuje się Jelena Rybakina, która uzbierała 1456 punktów, po niej plasuje się Belinda Bencić (1206 pkt), a czwartą pozycję okupuje Victoria Azarenka (882 pkt). Natomiast półfinalistka Australian Open Magda Linette jest na piątym miejscu (866 pkt).

Kiedy gra Iga Świątek?

W poniedziałek, 13 lutego rozpoczyna się turniej WTA 500 w Dausze, gdzie Iga Świątek jest rozstawiona z nr jeden. Na „dwójce” rozstawiona jest Jessica Pegula, a z „trójką” Carolina Garcia. W pierwszej rundzie raszynianka ma wolny los. Na kort wyjdzie 15 lutego.

W kolejnej fazie zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Daniele Collins. Jeśli 21-latka zwycięży to spotkanie, to w ćwierćfinale jej przeciwniczką będzie albo Belinda Bencić albo Victoria Azarenka.

Czytaj też:

Kolejny wielki sukces Igi Świątek. Przed nią osiągnęły to same legendy tenisaCzytaj też:

Zaskakujące słowa trenera Igi Świątek. Tego od niej oczekuje