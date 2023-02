Q&A z Magdą Linette. Niektóre wybory tenisistki mogą zaskakiwać

Przygotowując się do WTA 250 w Meridzie, Magda Linette skupia się na szlifowaniu formy przed wyjazdem do Meksyku. W międzyczasie znalazła jednak krótką chwilę dla „Wprost”, by odpowiedzieć na kilka szybkich pytań w formule Q&A.

Ostatnie tygodnie dla Magdy Linette były wyjątkowo udane. Na początku 2023 roku świetnie spisała się w Australian Open, docierając aż do półfinału tych rozgrywek. Po drodze pokonała takie gwiazdy jak Kontaveit, Pliskova czy Garcia. Poległa dopiero w starciu z Aryną Sabalenką. Po zakończeniu rywalizacji w turnieju wielkoszlemowym postanowiła odpuścić rozgrywki na Bliskim Wschodzie, odpocząć i przygotować się do WTA 250 w Meridzie. W międzyczasie Magda Linette udzieliła też „Wprost” obszernego wywiadu, w którym opowiedziała o wielu ciekawych kwestiach. Magda Linette odpowiedziała na kilka pytań 22. rakieta rankingu WTA zdradziła między innymi, jakie wnioski wyciągnęła z występów w Australian Open, jak wyglądały jej początku z tenisem, dlaczego wiele razy wątpiła, czy jest sens dalej uprawiać tę dyscyplinę, a także jak radzi sobie z pracą w radzie zawodniczek. Dodatkowo Linette zgodziła się odpowiedzieć na kilka mniej zobowiązujących pytań, dotyczących jej życia prywatnego, zainteresowań czy też różnorakich preferencji – muzycznych, tenisowych i kibicowskich. Q&A z Magdą Linette Książki czy firmy?

Uuu, to trudne, ale... Filmy. Góry czy morze?

Góry. Pop czy hip-hop?

Pop. Nadal czy Federer?

Nadal. Szarapowa czy Serena Williams?

A można żadnej? (śmiech) Kort trawiasty czy mączka?

Chyba trawiasty. Nowy Jork czy Melbourne?

No to teraz to już na pewno Melbourne! Kino czy teatr?

Jeżeli przyjmiemy, że w teatrze są musicale, to teatr. Bekhend czy forhend?

Bekhend. Talent czy trening?

Trening. Przyszłość czy przeszłość?

Przyszłość. No i na koniec: Lech czy Warta?

Lech.

