Tej piłki Magda Linette może żałować. Tenisistka przegrała z Jessicą Pegulą

W poniedziałkowy wieczór Magda Linette stanęła przed szansą awansu do półfinału WTA w Miami. Przypomnijmy, w pierwszej rundzie 19. rakieta świata otrzymała wolny los, dzięki czemu zaczynała dopiero od 1/32 finału. W tej fazie gry jej przeciwniczką była Jewgienija Rodina, którą poznanianka pokonała gładko 2:0 (6:3, 6:4).

Drabinka Magdy Linette do 1/8 finału Miami Open

W 1/16 finału Magda Linette zmierzyła się z byłą liderką światowego rankingu Wiktorią Azarenką, która w najnowszym rankingu WTA zajmuje 16. lokatę. W tym starciu zdecydowanie lepsza była półfinalistka Australian Open i to ona ostatecznie awansowała do kolejnej rundy.

O ćwierćfinał Miami Open Magda Linette zmierzyła się z trzecią rakietą świata Jessicą Pegulą, z którą jeszcze nie miała okazji się mierzyć. To starcie zapewniło kibicom wiele emocji.

Zwroty akcji w meczu Magda Linette – Jessica Pegula

To Amerykanka lepiej weszła w ten mecz, bo już po pięciu gemach prowadziła 5:0 trzykrotnie przełamując Polkę. Kiedy wydawało się, że Linette może wrócić do gry, bo w szóstej odsłonie tego spotkania obroniła piłkę setową i przełamała rywalkę, to niestety w siódmej partii znów została przełamana.

Jednak to było dopiero preludium do tego, co się stało w drugim secie. Magda Linette prowadziła już 5:2. Co prawda Pegula wzięła się w garść i doprowadziła do wyrównania, ale to poznanianka w dziesiątym gemie jako pierwsza w tym secie miała setbola. Niestety nie udało się go wykorzystać. Podłamana poznanianka niestety przegrała tego seta 5:7, a cały mecz 0:2 (1:6, 5:7), co pozwala Amerykance wciąż cieszyć się bez straty seta w tym turnieju. W ćwierćfinale WTA Miami Jessica Pegula zmierzy się z Anastazją Potapową, która pokonała 2:0 Qinwen Zheng.

To nie jest jeszcze koniec udziału Magdy Linette w Miami Open. Poznanianka wraz z Bernardą Perą zawalczy w ćwierćfinale debla. Tenisistki zmierzą się z parą Irina-Camelia Begu i Anhelina Kalinina. Po zakończeniu udziału w turniejach w Miami polska tenisistka nie opuści Ameryki i weźmie udział w turnieju na mączce w Charleston.

