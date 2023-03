Niepokojące wieści ws. kontuzji Igi Świątek. „To rzadki i nieznany przypadek”

Najlepsza tenisistka świata nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Od chwili zwycięstwa w turnieju WTA w Dosze odniosła dwie pamiętne porażki z Barborą Krejcikovą w finale zawodów w Dubaju 4:6, 2:6 oraz w półfinale Indian Wells z Jeleną Rybakiną 2:6, 2:6. Drugi z wymienionych pojedynków był jej ostatnim, w którym przyszło jej wystąpić. Wszystko z powodu niefortunnego urazu, którego miała nabawić się jeszcze przed meczem z Kazaszką. Dziś o jej urazie jest coraz głośniej, a głos w tej sprawie zabierają specjaliści.

Nowe informacje ws. kontuzji Igi Świątek

Pierwsza rakieta światowego rankingu WTA nie wzięła udziału w turnieju w Miami, ponieważ od dłuższego czasu dokuczała jej infekcja, przez którą nabawiła się kontuzji. Wydarzyło się to w dość nietypowy sposób, ponieważ w trakcie mocnego napadu kaszlu. Wiadomo też, że nie ujrzymy jej w trakcie turnieju Billie Jean King. Teraz głos w jej sprawie zabrał lekarz sportowy dr Kamil Graboń, który stwierdził, że uraz Igi Świątek nie jest groźny, jednak mało znany.

– Musiała mieć mocny napad kaszlu, by przeciążyć sobie mięśnie międzyżebrowe. To rzadka rzecz, która nie jest szeroko znana, brakuje też konkretniejszego sprecyzowania. Na pewno nie jest to nic groźnego, ale potrafi dokuczać. Dodając jeszcze infekcję, z którą zmaga się od kilku tygodni, może obecnie stanowić to dyskomfort. Wydaje się to być kumulacją wielu czynników – powiedział specjalista w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”.

Kiedy Iga Świątek wróci do gry?

W tej chwili nie wiadomo, kiedy ponownie ujrzymy Igę Świątek na korcie, choć biorąc pod uwagę fakt, że nie weźmie udziału we wspomnianym wcześniej turnieju, najprawdopodobniej będzie mogła wystąpić w WTA 500 w Stuttgarcie. Wydarzenie zaplanowane jest na termin od 17 do 23 kwietnia.

