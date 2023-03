Legenda tenisa stanęła w obronie Igi Świątek. „Wszyscy jesteśmy winni”

Iga Świątek musiała wycofać się z dwóch najbliższych turniejów z powodu kontuzji żeber, która doskwierała jej jeszcze w trakcie Indian Wells. Jakiś czas temu Polka apelowała do kibiców, by nie wymagali od niej zwycięstw w każdych zawodach, ponieważ jest to po prostu niemożliwe, szczególnie że doskonale radzą sobie również jej przeciwniczki. Teraz 21-latka z Raszyna odpoczywa, ale nie traci wiary w fakt, iż wróci silniejsza. Tak samo myśli Chris Evert.

Chris Evert stanęła w obronie Igi Świątek

Jelena Rybakina okazała się lepsza w półfinale Indian Wells od Igi Świątek, pokonując ją 6:2, 6:2. Chris Evert udzieliła wywiadu dla Eurosportu, podczas którego stwierdziła, że Polka nie jest tenisistką nie do pokonania, jednak obwiniła dziennikarzy i komentatorów, że za bardzo wyolbrzymiają jej dominację oraz porażki.

— Myślę, że jesteśmy winni. Prasa, dziennikarze i komentatorzy telewizyjni są winni, ponieważ mówimy o jej dominacji, a powinniśmy być z tym ostrożni – mówiła Amerykanka.

Te tenisistki najbardziej zagrażają Idze Świątek

Chris Evert zauważyła, że coraz więcej tenisistek wykazuje się lepszą dyspozycją od Igi Świątek. Zwróciła uwagę na szczególnie dobre występy Aryny Sabalenki (2. WTA) i pogromczyni raszynianki, czyli wcześniej wspomnianej Jeleny Rybakiny (7. WTA). Jak twierdzi, to one rzucają wyzwanie Polce.

— Pojawiły się dwie zawodniczki: Sabalenka z ulepszonym serwisem, mimo że serwis zawiódł ją w Indian Wells, grała z większym skupieniem. W tym roku jest inną zawodniczką. A potem Rybakina, jest solidna jak skała i ma tak świetną technikę, że bardzo niewiele może pójść nie tak pod presją — dodała legendarna tenisistka, puentując, że jest przekonana, iż 21-latka wróci silniejsza.

Czytaj też:

Iga Świątek poruszyła istotną kwestię. „Skłamałabym mówiąc, że to nie jest ważne”Czytaj też:

Iga Świątek wycofuje się z dwóch turniejów. Tenisistka wydała oświadczenie