Iga Świątek poruszyła istotną kwestię. „Skłamałabym mówiąc, że to nie jest ważne”

Iga Świątek w 2023 nadal rywalizuje na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy chociażby fakt, że wygrała turniej w Dosze, w Dubaju dotarła do finału, a w Indian Wells odpadła na etapie półfinału. W tym sezonie Polka cały czas mierzy się jednak z dodatkową przeciwniczką, która zwie się „presja”. To właśnie jej poświęciła sporo czasu podczas wywiadu, którego udzieliła w Canal+ Sport.

Iga Świątek walczy z presją

Raszynianka rozmawiała z Żelisławem Żyżyńskim między innymi o powodach wycofania się z Miami Open, ale też o codziennej walce z oczekiwaniami kibiców oraz ekspertów. 22-latka nie ukrywała, że radzenie sobie z nimi na początku było trudne.

– Patrzę na ranking i punkty, ale to nie ma wpływu na to, jak gram i podchodzę do meczów. Zawsze przykładam się na 100 proc. Australian Open to był dla mnie czasy, gdy wiele musiałam poukładać sobie w głowie. Oczekiwania naokoło bardzo wzrosły, więc tam czułam presję. Turnieje rozgrywane na Bliskim Wschodzi oraz Indian Wells pokazały jednak, że nadal mogę grać super tenis i idę do przodu. Sportowo i mentalnie jestem w dobrym miejscu – odparła Świątek.

Ranking WTA jest ważny dla Igi Świątek, ale...

Następnie padło pytanie o to, czy utrzymywanie pozycji liderki jest dla niej ważne i czy często zwraca uwagę na ranking. – Skłamałabym, gdybym powiedziała, że to nie jest dla mnie ważne. Pracuję na to, a z drugiej strony staram się przypominać sobie, iż bycie na pierwszym miejscu w rankingu to nie jest mój podstawowy cel. On nie sprawi, że będę grała lepiej – stwierdziła Iga Świątek.

– Wolę stawiać sobie cele, które nie polegają na osiąganiu konkretnych wyników czy statystyk. Traktuję to wszystko jako proces, by rozwijać się jako zawodniczka. Wtedy łatwiej się pracuje i dzięki temu lepiej radzę sobie z presją – podsumowała.

