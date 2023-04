Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w Stuttgarcie. W przeszłości sprawiała jej problemy

Uraz mięśni międzyżebrowych, z którym zmagała się Iga Świątek, prawdopodobnie został już zażegnany. Od kilku dni wiadomo, że pierwsza rakieta światowego rankingu WTA będzie uczestniczką turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, który przed rokiem udało jej się wygrać. Polka rozpocznie zmagania od drugiej rundy i czekała jedynie na wyłonienie się przeciwniczki. O tym, kto zagra z 21-latką z Raszyna zadecydował pojedynek Qinwemn Zheng z Alycią Parks.

Iga Świątek ciężko pracowała przed powrotem na kort

Kontuzja, o której mowa wyeliminowała Igę Świątek z udziału w turnieju WTA w Miami oraz Billie Jean King Cup. Polka bezustannie pozostawała w kontakcie ze swoimi fanami i publikowała nowe wieści o jej stanie zdrowia, jednocześnie wstawiając posty z treningów. Do Stuttgartu nasza tenisistka przybyła już w sobotę, by odpowiednio przygotować się do zawodów. Po jednym z jej treningów doszło do bardzo ciekawej sytuacji. Zaraz po niej na tym samym korcie trening odbyć miała Daria Kasatkina.

Wówczas jej trener Flavio Cipolla dwukrotnie wszedł w interakcję z najlepszą tenisistką świata ws. uprzątnięcia kortu. Raz udało mu się ją namówić, że zrobi to za nią, jednak za drugim razem już Polka została nieugięta. Każdego dnia 21-latka z Raszyna spędza czas na przygotowywaniach i teraz już wie, z kim przyjdzie jej się zmierzyć.

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w Stuttgarcie

Polka czekała na rozstrzygnięcie pojedynku Qinwen Zheng i Alycii Parks. Zdecydowaną faworytką tego spotkania była Chinka, ale Amerykanka nie zamierzała jej ułatwiać zadania. Niemniej, mimo pasjonującej walki nie udało jej się pokonać wyżej notowanej rywalki i to Azjatka powalczy z Igą Świątek o awans do trzeciej rundy.

Będzie to trzeci pojedynek Chinki z Polką. W przeszłości dwukrotnie górą była reprezentantka Polski, choć w meczu 4. rundy French Open Zheng sprawiła raszyniance sporo problemów. Po raz drugi grały razem w 2. rundzie WTA w San Diego i tam również doszło do trzech setów.

twitterCzytaj też:

Iga Świątek zszokowana wyróżnieniem. To dla niej wyjątkowa chwilaCzytaj też:

Piękne słowa o Idze Świątek. Tenisowa legenda stanęła w obronie Polki