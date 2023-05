Twarde stanowisko organizatorów Wimbledonu. Rosjanka musi pozbyć się logo sponsora

Obecność rosyjskich i białoruskich tenisistów sprawiła, że środowisko się podzieliło. Zawodniczki często wspominają o napiętych relacjach i braku kontaktu z rywalkami ze wschodu. Te często odpierają zarzuty, że są znienawidzone tylko ze względu na swoje pochodzenie. Jedna z rosyjskich zawodniczek musi zmienić strój na Wimbledon, aby móc wziąć udział w najbardziej prestiżowym turnieju wielkoszlemowym.

Weronika Kudiermietowa musi zakryć logo rosyjskiego sponsora

W ubiegłorocznej edycji Wimbledonu nie mogli brać udziału Rosjanie i Białorusini. Decyzja organizatorów nie spodobała się władzom WTA i ATP, które postanowiły nie przyznawać za występy punktów rankingowych. Przez to impreza straciła na prestiżu, a sportowcy rywalizowali przede wszystkim dla pieniędzy. W tym roku nie będziemy świadkami podobnych scen. All England Club pozwoli zawodnikom ze wschodu rywalizować, ale po spełnieniu określonych warunków. Muszą startować pod neutralną flagą, nie okazywać publicznego poparcia dla wojny w Ukrainie i nie eksponować logotypów sponsorów, którzy mogą być zaangażowani w finansowanie konfliktu zbrojnego.

Ostatni punkt dotyczy między innymi Weroniki Kudiermetowej. Piąta zawodniczka rankingu WTA rywalizuje w Tourze z logo Tatneftu, potentata branży naftowej. Firma objęta jest sankcjami Unii Europejskiej, a jej aktywna na terenie wspólnoty pozostają zamrożone. To sprawia, że w myśl przepisów AELTC Rosjanka ma obowiązek zakryć logo jeśli chce rywalizować na brytyjskich kortach. Sama zawodniczka odniosła się do tego podczas trwającego turnieju w Madrycie. Dodała, że póki co nie łamie zasad (w Hiszpanii rywalizuje z widocznym logo), ale zdaje sobie sprawę z ograniczeń podczas Wimbledonu.

Wymagania organizatorów Wimbledonu

Kudermietowa, ćwierćfinalistka ostatniego Rolanda Garrosa, dodała, że podobnie jak inni rosyjscy i białoruscy tenisiści podpisała deklarację wymaganą do możliwości wzięcia udziału w nadchodzącej edycji Wimbledonu.

Czytaj też:

Szokujące słowa o ojcu Igi Świątek. „Więcej nie powiem, bo wybuchłaby bomba”Czytaj też:

Magda Linette opowiedziała przykrą historię. Poprosiła o to w samolocie i skończyło się źle