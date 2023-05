Rosyjska tenisistka zabrała głos ws. wojny w Ukrainie. Była szczęśliwa po geście rywalki

Wojna w Ukrainie to bardzo trudno temat, który dodatkowo w świecie tenisa wzbudza wielkie kontrowersje. Jest to bowiem jedna z niewielu dyscyplin, gdzie zezwala się sportowcom z Rosji i Ukrainy na regularną rywalizację (z wyjątkiem Wimbledonu). Nie wszyscy zawodnicy i zawodniczki z tych państw zabierają jasne stanowisko na temat krwawego konfliktu wywołanego przez Władimira Putina. Tym większe wrażenie robi więc postawa Darii Kasatkiny.

Daria Kasatkina szczęśliwa po geście Łesii Curenko

Rosjanka (8.) jest jedną z tenisistek rywalizujących w turnieju WTA Madryt. Tak się złożyło, że w tej samej części drabinki znalazła się również Łesia Curenko. Znacznie niżej notowana w klasyfikacji Ukrainka (77.) przegrała 0:2 (4:6 i 2:6), ale dużo ważniejsze od wydarzeń na korcie było to, co wydarzyło się już po zakończeniu spotkania.

Kamery zwróciły wtedy uwagę na zachowanie zawodniczek tuż po ostatniej akcji. Chodziło oczywiście o to, czy tenisistki podadzą sobie rękę w ramach podziękowań za rywalizację. Jak można było się spodziewać, nic podobnego się nie wydarzyło. Zamiast tego Curenko zdobyła się na inny gest, o którym powiedziała Kasatkina. – Byłam szczęśliwa, że pomachała mi, kiedy opuszczałam kort – przyznała.

Daria Kasatkina sprzeciwia się wojnie w Ukrainie

Następnie zaś poruszyła trudny temat samej wojny, której jest przeciwna. – To jest najsmutniejsze, że ona nadal trwa. Zawodnicy z Ukrainy mają wiele powodów, by nie podawać nam rąk. W pełni to akceptuję. Smutna sytuacja... – stwierdziła Rosjanka z pełną wyrozumiałością. – Ci ludzie przeżywają dramat. Nie potrafię sobie wyobrazić jak to jest niemieć w domu, że ktoś zabiera go w brutalny sposób. Koszmar. Pragnę, aby ta wojna w końcu się skończyła – powiedziała.

Wypowiedź Kasatkiny zrobiła wielkie wrażenie na internautach, którzy mocno chwalili jej postawę. Jeden z nich stwierdził nawet, że gdyby więcej Rosjan miało taką samą odwagę i klasę jak tenisistka, do wojny mogłoby nigdy nie dojść.

