Jelena Rybakina wymownie nt. meczu z Igą Świątek. „To będzie trening”

Iga Świątek idzie jak burza przez turniej WTA 1000 Rzym. Pierwsza rakieta świata zmagania w Italii zaczęła od wygranej nad Anastazją Pawluczenkową bez straty gema. Następnie podobnie szybko uporała się z Łesią Curenko, a w 1/8 finału wyeliminowała Chorwatkę Donnę Vekić 6:3, 6:4.

Teraz Iga Świątek zmierzy się ze swoim „koszmarem”, czyli Jeleną Rybakiną, która w przeszłości wielokrotnie pokonywała pierwszą rakietę świata. W tym roku reprezentantka Kazachstanu była lepsza w czwartej rundzie Australian Open (6:4, 6:4) oraz w półfinale Indian Wells (6:2, 6:2).

Iga Świątek o meczu z Jeleną Rybakiną: Traktuje go jak każdy inny

Po zwycięstwie z Donną Vekić Iga Światek została zapytana o historię potyczek z Jeleną Rybakiną odparła, że nie ma żadnego nastawienia do tego spotkania. – Powiedziałabym, że jest ono neutralne. Chcę po prostu potraktować ten mecz jak każdy inny – przyznała.

– Wracając do moich poprzednich meczów z Jeleną, to było na korcie twardym. Wiem, jak się wtedy czułam. Tym razem nie mam żadnych oczekiwań. Zamierzam po prostu wyjść i zagrać jak najlepiej – podkreśliła Świątek.

Rybakina wymownie o meczu ze Świątek: To będzie trening

Z kolei Rybakina zdaje sobie sprawę, że Rzym to terytorium Igi Świątek głównie ze względu na nawierzchnię. – Nawierzchnia wiele zmienia. To bardziej fizyczna gra, w której ona ma więcej czasu i ja mam go więcej. Na pewno będzie znaczna różnica niż na twardych kortach – stwierdziła.

– Nie oczekuję wiele. To będzie trening, w taki sposób do tego podchodzę. Mam nadzieję, że pomoże mi to przygotować się do Rolanda Garrosa – zakończyła.

Starcie Igi Świątek z Jeleną Rybakiną odbędzie się w środę, 17 maja, nie wcześniej niż o godzinie 20:30. Transmisję TV z meczu przeprowadzi Canal+ Sport. Dodatkowo dostępna będzie także transmisja online w serwisie Canal+ online.

Czytaj też:

Myśleli, że mikrofony są wyłączone. Duża wpadka komentatorów na meczu Igi ŚwiątekCzytaj też:

Wielkie problemy młodej gwiazdy tenisa. Opublikowała zdjęcia ze szpitala