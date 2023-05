Dramat Rafaela Nadala. Hiszpańskie media donoszą o czarnym scenariuszu

Wielkimi krokami zbliża się jeden z najważniejszych turniejów w sezonie tenisowym. Przed nami drugi w kolejności Wielki Szlem, a konkretniej rzecz ujmując, Roland Garros. Fani tej dyscypliny sportu będą jednak niepocieszeni najnowszymi wieściami, które napływają z Hiszpanii. Według doniesień tamtejszych dziennikarzy we French Open zabraknie Rafaela Nadala.

Rafael Nadal ma wielkie problemy zdrowotne

Takiego scenariusza można było się spodziewać już ostatnio, kiedy jeden z najlepszych zawodników w historii ogłosił, że zabraknie go w rozgrywkach na Foro Italico. Tuż przed rozpoczęciem rywalizacji w Rzymie poinformował on o wycofaniu się z turnieju rangi 1000. Wszystko przez problemy zdrowotne.

36-latek poinformował wówczas, cały czas doskwiera mu biodro, co z kolei uniemożliwia mu starty. Jest to na tyle poważna kontuzja, że nie ma mowy o grze. „Cześć wszystkim. Z przykrością informuję, że nie pojawię się w Rzymie. Wszyscy wiecie, jak bardzo boli mnie ominięcie kolejnego turnieju, który naznaczył moją karierę zawodową” – stwierdził wtedy na swoich mediach społecznościowych.

Rafael Nadal wycofa się z French Open

Hiszpan podobnie mógłby powiedzieć podobnie o turnieju imienia Rolanda Garrosa, ponieważ wygrał go aż 14 razy. Swój pierwszy triumf na francuskich kortach zanotował już w 2005 roku, gdy pokonał Mariano Puertę z Argentyny. Ostatni sukces w tychże rozgrywkach datujemy na poprzedni sezon. Wtedy 36-latek wygrał z Casperem Ruudem.

Teraz na łamach Relevo czytamy, że Nadal wciąż nie uporał się z urazem. „Tenisista próbował dojść do zdrowia, ale badania wykazały, iż nie na razie nie będzie mógł wrócić do gry. Jego otoczenie poinformowało o zwołaniu konferencji prasowej, która odbędzie się 18 maja” – czytamy w artykule. Zapewne na niej dowiemy się oficjalnie, że 36-latek nie zagra we French Open.

