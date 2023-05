Wiadomo, co dolega Idze Świątek. Specjalistka zdradziła intrygujące dane

Jakiś czas temu wszyscy kibice Igi Świątek musieli wstrzymać oddech z przerażenia. W trakcie meczu WTA Rzym z Jeleną Rybakiną po jednej z akcji Polka złapała się za nogę w okolicach uda i kolana. Po przerwie medycznej wróciła na kort, lecz w czwartym gemie kreczowała. Czy zdąży wyleczyć się przed French Open? Na ten temat wypowiedziała się doktor Urszula Zdanowicz, specjalistka zajmująca się ortopedią.

Wiadomo, co dolega Idze Świątek

Sama zawodniczka niedługo potem zabrała głos najpierw w swoich mediach społecznościowych, a następnie w rozmowie z Assiociated Press. Przyznała jasno, że w najbliższym czasie musi skupić się na odpoczynku – kilka dni później wstawiła nawet zdjęcie z plaży, co potwierdziło, iż raszynianka faktycznie wypoczywa. Oprócz tego dowiedzieliśmy się również, że nie zamierza rezygnować z walki o udział w turnieju imienia Rolanda Garrosa. Opowiadała nawet o zabookowanych biletach do Francji.

Mimo licznych komentarzy samej tenisistki oraz wielu ekspertów nie do końca jednak było wiadomo, co tak naprawdę dolega pierwszej rakiecie rankingu WTA. Do tych informacji dotarł dziennik „Fakt”, w którym napisano o urazie mięśnia dwugłowego.

Specjalistka uspokaja ws. kontuzji Igi Świątek

Pytanie, czy jest to poważny uraz, zwłaszcza patrząc w kontekście nadchodzącego French Open? – To może oznaczać ból mięśni grupy kulszowo-goleniowej. Ona często ulega uszkodzeniu. W tenisie nie ma ograniczenia czasowego meczów, więc potrafią trwać wiele godzin. Zawodnicy są zatem podatni na wiele kontuzji. Urazy mięśni i ścięgien stanowią znakomitą większość, bo aż ponad 80 proc. – wyjaśniła specjalistka.

W dalszej części swojej wypowiedzi doktor Zdanowicz nieco uspokoiła wszystkich fanów polskiej tenisistki. – Nie mamy szczegółowych danych, ale wierzę, że Iga szybko wróci do pełnej sprawności. Mięsień dwugłowy ma potencjał do gojenia się tak, jak inne mięśnie – stwierdziła.

Czytaj też:

Niespodziewana porada dla Igi Świątek. Jan Tomaszewski z osobistym apelemCzytaj też:

Gwiazda tenisa pisze o „najgorszym koszmarze w życiu”. Ma gigantyczny problem