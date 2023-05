Dramat rywalki Igi Świątek. Plaga kontuzji zalewa Roland Garros

Turniej Roland Garros rusza w poniedziałek, 29 maja. Pewne jest, że zobaczymy w nim Igę Świątek, Magdę Linette i Huberta Hurkacza. Liderka światowego rankingu WTA uporała się z problemami zdrowotnymi, które trapiły ją od chwili meczu z Jeleną Rybakiną w zawodach WTA w Rzymie, jednak tyle samo szczęścia nie miały jej rywalki. Dopiero dowiedzieliśmy się, że we French Open zabraknie Jennifer Brady. Teraz pech dotknął kolejną zawodniczkę.

Paula Badosa nie wystąpi w Roland Garros

W ostatnich miesiącach 29. tenisistka światowego rankingu WTA ma wiele pecha. Nie udało jej się zagrać w tegorocznym Australian Open, z którego wykluczyła ją kontuzja uda. Kiedy wróciła na kort, udało jej się wygrać kilka spotkań i wiele wskazywało na to, że problemy zdrowotne są już przeszłością. Niestety po paru turniejach znów okazało się, że zdrowie jej nie oszczędza. Tym razem doskwierają jej kłopoty z kręgosłupem, o czym poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Kiedy wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, to znów muszę przekazać wam złe wieści. Doznałam przeciążeniowego złamania kręgu L4. Uraz zatrzyma mnie na kilka tygodni. Dziękuję wszystkim, którzy zawsze są ze mną. Będę was informować na bieżąco” – napisała na Instagramie Paula Badosa.

Dłuższa przerwa Pauli Badosy

Według hiszpańskich mediów rywalka Igi Świątek będzie pauzowała od ośmiu do 12 tygodni. Oznacza to, że nie będziemy jej oglądać zarówno we French Open, jak i Wimbledonie. Nie wiadomo również, co z jej występem w US Open. Najgorszy scenariusz zakłada, że nie uda jej się wyleczyć na żaden z trzech turniejów, o oznaczałoby, że nie zobaczylibyśmy jej w żadnych zawodach wielkoszlemowych w 2023 roku.

Paula Badosa nabawiła się kontuzji w trakcie turnieju w Rzymie, a dokładnie w drugiej rundzie, kiedy mierzyła się z Ons Jabeur. Mimo tego zdołała wygrać mecz z Tunezyjką, a następnie dwa kolejne. Przegrała dopiero z Jeleną Ostapenko. Przypomnijmy, że w Roland Garrosie zabraknie także jej rodaczki Garbine Muguruzy oraz legendy tenisa Rafaela Nadala.

