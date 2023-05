Aryna Sabalenka rzuciła wyzwanie Idze Świątek. „Jestem gotowa”

Można powiedzieć – żarty się skończyły. Iga Świątek jest bliżej utraty pozycji liderki światowego rankingu WTA niż kiedykolwiek wcześniej. Zgodnie z doniesieniami i wyliczeniami statystyków tenisowych Polka musi dotrzeć co najmniej do ćwierćfinału Roland Garros 2023, żeby utrzymać prowadzenie. Tuż za jej plecami znajduje się Aryna Sabalenka, która doskonale zdaje sobie sprawę z bliskości osiągnięcia sukcesu. Podczas konferencji prasowej nawet na chwilę nie opuszczał jej dobry humor.

Aryna Sabalenka rzuciła wyzwanie Idze Świątek

W piątek, 26 maja w Paryżu miała miejsce konferencja prasowa, w której udział wzięli najlepsi tenisiści i tenisistki świata. Zaraz po zakończonej rozmowie z Igą Świątek w sali głównej pojawiła się jej największa rywalka Aryna Sabalenka. Białorusinka ma chrapkę na objęcie prowadzenia w światowym rankingu WTA, o czym świadczyć mógł jej szeroki uśmiech w chwili, w której otrzymywała pytania od dziennikarzy na temat wyprzedzenia raszynianki. Mimo wszystko skupia się, by zaprezentować dobrą grę.

– Myślę, że jestem gotowa zostać numerem jeden na świecie. Poprawiłam się znacznie i mam wszystko, by być liderką rankingu. Za każdym razem, gdy koncentruję się na takich sprawach, jak punkty, miejsce w rankingu, wyniki, nie pokazuje swojego najlepszego tenisa. Dlatego zamierzam skupić się w czasie turnieju na sobie, na mojej grze i zobaczymy, co to przyniesie – powiedziała wiceliderka.

Iga Świątek musi mieć się na baczności

Raszynianka jest bardzo blisko utracenia prowadzenia w światowym rankingu WTA, jednak mimo wszystko specjaliści typują ją do ostatecznego zwycięstwa i obrony tytułu mistrzyni French Open. Jeśli Aryna Sabalenka dotrze do finału, wówczas, żeby Iga Świątek utrzymała się na prowadzeniu, będzie musiała wygrać w nim z Białorusinką.

Po niedawno opublikowanym rankingu różnica pomiędzy dwoma najlepszymi tenisistkami świata stopniała do 1399 punktów. Ponadto Polka będzie bronić 2000 punktów za zeszłoroczne zwycięstwo w Roland Garros, natomiast 25-latka z Mińska tylko 130.

Czytaj też:

Iga Świątek może zostać zdetronizowana po French Open. „Nawet o tym nie wiedziałam”Czytaj też:

Losowanie drabinki Rolanda Garrosa. Polscy tenisisci poznali rywali