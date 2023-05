Iga Świątek o krok od historycznego rekordu. Przed nią tylko dwie legendy

Iga Świątek uchodzi za zdecydowaną faworytkę do zwycięstwa w zbliżającym się wielkimi krokami turnieju Roland Garros 2023. Polka ma duże doświadczenie w tych zawodach, gdyż wygrywała je już dwukrotnie w 2020 i 2022 roku. Mimo tego, iż specjaliści stawiają ją w roli kandydatki do obrony tytułu sprzed roku, to inne tenisistki z Aryną Sabalenką na czele mają ochotę na zdetronizowanie raszynianki. Motywacją jest przede wszystkim dobra gra w tenisa, jednak dodatkowo 21-latkę zmotywować może fakt, iż jest bardzo bliska pobicia kolejnego rekordu.

Iga Świątek czuje na karku oddech Aryny Sabalenki

W nadchodzącym French Open Iga Świątek musi pokazać się z jak najlepszej strony, żeby nie stracić pozycji liderki światowego rankingu WTA. Polka wyprzedza Arynę Sabalenkę o 1399 punktów, a z uwagi na to, iż jest triumfatorką poprzedniej edycji Roland Garros, będzie bronić 2000 punktów. Dla porównania Białorusinka ma do obrony ich zaledwie 130. Na niedawno przeprowadzonej konferencji prasowej druga rakieta rankingu zapowiedziała, że ma ochotę na detronizację Polki i zajęcie numeru jeden.

– Myślę, że jestem gotowa zostać numerem jeden na świecie. Poprawiłam się znacznie i mam wszystko, by być liderką rankingu. Za każdym razem, gdy koncentruję się na takich sprawach, jak punkty, miejsce w rankingu, wyniki, nie pokazuje swojego najlepszego tenisa. Dlatego zamierzam skupić się w czasie turnieju na sobie, na mojej grze i zobaczymy, co to przyniesie – mówiła wówczas Białorusinka.

Iga Świątek może pobić kolejny rekord

Tymczasem okazuje się, że Polka może mieć podwójną motywację do trzeciego w karierze zwycięstwa we French Open. Według statystyk przygotowanych przez serwis analityczny OptaAce Iga Świątek może stać się tenisistką z najwyższym współczynnikiem wygranych w turnieju Roland Garros. Jak się okazuje, tylko dwie legendarne zawodniczki mają lepszy wynik od raszynianki.

„Tylko Margaret Court (95,2 proc) i Chris Evert (92,3 proc.) mają wyższy współczynnik wygranych niż Iga Świątek (91,3 proc) w głównej drabince gry pojedynczej na kortach Rolanda Garrosa w erze Open. Faworytka?” – czytamy.

